Kreis Peine

102 Einwohner des Kreises Peine sind derzeit an Corona erkrankt, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Zwar betrug die Zahl der Fälle am Sonntag noch 108, dennoch sind zwei Neuerkrankungen hinzugekommen: Gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen von 306 auf 314 gestiegen. Die vom Land Niedersachsen für Peine gemeldete 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,6. Damit ist der kritische Wert von 50 überschritten – am Sonntag lag die Inzidenz noch bei 49,7.

Insgesamt gibt es 429 gemeldete Infektionen seit Beginn der Pandemie. 514 Personen aus dem Peiner Land befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, 3060 konnten bereits aus der Isolation entlassen werden. Im Peiner Corona-Testzentrum wurden am Montag 199 Abstriche genommen.

Von Dennis Nobbe