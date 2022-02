Corona im Kreis Peine: Inzidenz sinkt leicht auf 1436,9

Peine

Das Peiner Gesundheitsamt ist überlastet. Grund sind die hohen Fallzahlen im Kreis Peine. Immer noch hoch, aber leicht gesunken ist der Inzidenzwert im Kreis Peine am Freitag auf 1436,9 (Vortag: 1497,3). Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 1952 Menschen neu infiziert. Peine liegt damit über dem landesweiten Wert von 1220,5. Das meldet das Robert-Koch-Institut.

Für ganz Niedersachsen gibt das RKI eine Inzidenz von 1220,5 an (Vortag 1208,2). Die steigenden Infektionszahlen machen sich bei der Hospitalisierung bemerkbar, die erneut gestiegen ist. Am Donnerstag lag sie bei 11,6, am Freitag betrug der Wert 11,7. Mit 5,7 Prozent ist der Anteil der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten allerdings etwas gesunken (Vortag 5,8). Im Klinikum in Peine wird nach Angabe des Divi-Intensivregisters auch weiterhin kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt.

Am höchsten ist die Inzidenz innerhalb Niedersachsens derzeit im Landkreis Celle mit 1848,0. Es folgen die Stadt Salzgitter mit 1827,4 und der Landkreis Goslar mit 1768,5.

Von Nina Schacht