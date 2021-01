Corona: Weiterer Todesfall im Kreis Peine, Sieben-Tagesinzidenz steigt

Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz ist im Kreis Peine am Donnerstag von 148,4, auf 137,2 gestiegen. Damit liegt Peine weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt, der aktuell 82,5 pro 100 000 Einwohner beträgt. Der Landkreis meldete am Donnerstag 20 neue Corona-Fälle – und leider auch einen weiteren Todesfall.

Damit ist die Zahl der Gesamtfälle seit Pandemie-Beginn auf 2539 gestiegen. Als derzeit an Covid-19 erkrankt gelten 569 Einwohner des Landkreises, 1919 als genesen. In Quarantäne befinden sich 768 Personen – 89 mehr als noch am Mittwoch. 51 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Im Kreisgebiet wurden am Donnerstag wieder viele Corona-Tests durchgeführt: 437 Abstriche sind es laut Kreis-Sprecher Fabian Laaß.

Die Polizei führt mit aufgestocktem Personal die Überwachung der Corona-Beschränkungen durch. Dies erfolgt auch im Zusammenwirken mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Peine. „Im Fokus stehen hier nicht nur die Innenstadt von Peine, sondern auch Orte, an denen sich Personengruppen treffen könnten, zum Beispiel Parkplätze“, erklärt Polizei-Sprecher Matthias Pintak.

Bürger halten sich überwiegend an die Beschränkungen

„Grundsätzlich können wir sagen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger größtenteils an die Beschränkungen halten. In unregelmäßigen Abständen erhalten wir Hinweise über sogenannte Corona-Feiern, denen wir auch konsequent nachgehen. Das Verhalten der Bevölkerung in Bezug auf die Beschränkungen ist aber fast durchweg als positiv zu beschreiben“, fasst er die bisherigen Erfahrungen zusammen.

Darüber, ob sich in Peine bereits Virus-Mutanten ausbreiten, gibt es bislang keine Erkenntnisse, sagt der Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, auf Nachfrage. Allerdings werde bislang auch noch wenig in diese Richtung getestet. Diese Untersuchungen sollen aber nach und nach in den Labors ausgeweitet werden.

Laut Landesgesundheitsamt gibt es in Niedersachsen 139 579 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie, das sind 1388 mehr als noch am Mittwoch. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind 3171 Menschen (+46), als genesen gelten 119 850 (+1687).

Von Dennis Nobbe und Kerstin Wosnitza