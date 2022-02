Ab dem Beginn der kommenden Woche dürfen auch Apotheker impfen. Doch bislang ist deren Interesse im Kreis Peine eher verhalten, von Anfang an wird kaum einer dabei sein. Woran liegt das?

Die Vöhrumer Apothekerin Dr. Mona Bartsch-Mozafari hält eine Spritze in der Hand. Sie möchte sich an den Corona-Impfungen beteiligen, vorher stehen aber noch Schulungen an. Quelle: Ralf Büchler