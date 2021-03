Corona-Verstoß in Handorf: Polizei schreitet ein

Handorf

Wegen einer Ruhestörung durch Nachbarn haben Anwohner des Pfingstangers in Handorf am frühen Dienstagmorgen um 1.45 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten kamen sofort und trafen in der beschriebenen Wohnung vier Personen aus vier Haushalten an. Da dies ein Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung darstellt, wurden gegen die anwesenden Personen Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Polizeisprecherin Pia Sauer weist darauf hin: „Aktuell gelten folgende Covid-19-Kontaktbeschränkungen: Zurzeit dürfen sich zwar zwei Haushalte, aber maximal nur fünf Personen treffen.“

Von Thomas Kröger