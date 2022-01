Corona-Verdacht beim Caterer: Peiner Schulen improvisieren mit Würstchen

Kreis Peine

Auf Nudeln zum Mittagessen freuen sich Kinder immer besonders – mit Carbonara-Soße oder Pesto hätte es sie Donnerstag an elf Grundschulen im Peiner Stadtgebiet sowie an der Wendeburger Aueschule geben sollen. Doch Chefin Doreen Redent vom Schul-Caterer „Menübringdienst Redent“ musste in aller Frühe eine E-Mail an die Schulen schreiben und mitteilen, dass ihr Team die insgesamt 700 Essen leider nicht ausgegeben werden kann.

Nach einem positiven Schnelltest besteht Corona-Verdacht bei ihrer Mutter, der Köchin Constanze Redent – die Schul-Essen konnten nicht zubereitet werden. „Es tut mir unendlich leid, gerade auch für die Kinder, doch in der derzeitigen Situation ging es nicht anders. Ich will ja niemanden anstecken, und einen Ersatz für die Küche konnten wir auf die Schnelle nicht finden“, bedauerte die Köchin. Es gebe zwar eine Aushilfe, doch die sei so kurzfristig nicht zu erreichen gewesen.

An der Burgschule organisieren Lehrerinnen Hotdogs

Peines Grundschulen reagierten unkompliziert und flexibel auf den morgendlichen Schreck im E-Mail-Postfach. „Das kann passieren, wir sind ja froh, dass es gemeldet wurde“, sagte etwa Jan-Philipp Schönaich, Leiter der Burgschule. Vier Burgschule-Lehrerinnen, darunter Kollegen, die Hauswirtschaft unterrichten, organisierten kurzfristig Ersatz in Supermärkten: Groß-Einkauf für Würstchen, Brötchen, Käse oder Röstzwiebeln. An der Burgschule durften sich die rund 90 zum Mittagessen angemeldeten Kinder über Hotdogs oder belegte Brötchen freuen. „Wir haben das Geld erstmal aus unserem Budget ausgelegt“, erklärt der Schulleiter.

Schmeckt! Die Hotdogs kamen bei den Kindern der Peiner Burgschule gut an. Quelle: Ralf Büchler

Hainwaldschule bestellt schnell 120 Brötchen im Supermarkt

Einen Groß-Auftrag über 120 Brötchen und zahlreiche Dosen Würstchen vergab auch die Hainwald-Grundschule in Vöhrum. Auch hier wurden kurzfristig Würstchen auf den Speiseplan genommen. Der Edeka-Supermarkt im Ort konnte aushelfen. „Klar ist das misslich, aber für die Kinder ist es vielleicht auch mal gut zu sehen, dass in dieser Zeit nicht immer alles glatt läuft“, stellte Schulleiterin Susanne Jegenhorst fest. Das Problem sei am Ende unkompliziert gelöst worden. Klar sei jedoch sofort gewesen, dass die rund 80 angemeldeten Kinder nicht ohne Mittagessen das Ganztagsangebot bis in den Nachmittag hätten bestreiten sollen.

Aueschüler bereiten warme Baguettes zu

Die Aueschule in Wendeburg reagierte ebenso kreativ. Schüler und Lehrer kauften in Wendeburger Supermärkten Essen ein, das zusätzlich in den Pausen und am Mittag angeboten wurde. Ein Hauswirtschaftskurs bereitete unter anderem überbackene Baguettes zu. „Wir haben mit einer Durchsage auf die Situation aufmerksam gemacht. Doch den Nachmittagsunterricht deshalb abzusagen, kam nicht in Frage. Wir haben zum Beispiel auch Schüler, die mit Großraum-Taxis zu festen Zeiten abgeholt werden“, merkte Schulleiterin Karin Bothe an. Die Schüler hätten zudem die Möglichkeit bekommen, ihre Eltern anzurufen, damit gegebenenfalls noch zusätzliche Pausenbrote gebracht werden können. Das Vorgehen des Schul-Caterers lobte die Aueschule-Rektorin ausdrücklich. „Die Firma hat sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Lieber so, als anders“, betonte Karin Bothe.

Schüler essen in kleineren Gruppen Schul-Mittagessen in der Corona-Zeit – da müssen auch Peines Kinder an den Grundschulen einiges beachten. „Unsere Aula ist in Viertel geteilt. Die Ausgabe und das Essen erfolgen in Schichten nach Jahrgängen getrennt“, erläutert zum Beispiel Jan-Philipp Schönaich, Leiter der Peiner Burgschule. Fünf Gruppen mit jeweils bis zu 20 Kindern sind es an der Peiner Hainwaldschule in Vöhrum. „Zum Glück ist unsere Mensa sehr groß, da können Abstände gut eingehalten werden“, sagt Schulleiterin Susanne Jegenhorst. Der Menübringdienst Redent aus Dedenhausen beliefert zehn Peiner Grundschulen sowie die Aueschule Wendeburg. Elf Mitarbeitende teilen die Essen aus. Ob ihre Kinder das Angebot nutzen wollen, können die Eltern entscheiden und via Internet bestellen. Was es zu essen gibt – das zeigt der Caterer für Wochen im Voraus ebenfalls auf seiner Internetseite.

An der Grundschule Rosenthal/Schwicheldt hatte sich Redent-Mitarbeiterin Silke Möhrig sogar dazu entschieden, spontan Nudeln mit Soße für rund 50 Kinder selbst zuzubereiten. „Eine tolle Geste“, lobte ihre Chefin Doreen Redent.

Montag soll der Betrieb wieder normal laufen

Nach derzeitigem Stand gehen sie und ihre Mutter davon aus, dass die Schulen ab Montag wieder normal mit Essen beliefert werden können. „Wir haben schon jemanden für die Küche in Aussicht“, sagt Constanze Redent. Aber vor allem hofft sie darauf, dass der PCR-Test negativ ausfällt und sie wie gewohnt wirbeln kann.

Da drückt sicherlich auch die Stadt Peine die Daumen. Der Schulträger reagierte ebenfalls gelassen auf die Situation. „Wir gehen davon aus, dass die Versorgung ab Montag wieder sichergestellt ist und haben keine Veranlassung anzunehmen, dieses könnte nicht so sein. Sollte dieser Fall wider Erwarten doch eintreten, würden wir den betroffenen Eltern und Kindern voraussichtlich die schon diesmal gewählte Empfehlung geben, für diese für alle außergewöhnliche Situation für eine Selbstversorgung für Ihre Kinder zu sorgen“, teilte Stadtsprecherin Petra Neumann auf Anfrage mit.

Von Christian Meyer