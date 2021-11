Kreis Peine

In Peine gilt ab Mittwoch die Warnstufe 2 und mit ihr die 2G-Plus-Regel. Dann sind auch für Geimpfte Corona-Tests in den meisten Lebensbereichen verpflichtend. Doch in vielen Testzentren sind die Termine über Tage ausgebucht, Schnelltests werden im Handel knapp. Der Landkreis ist trotz 2G-Plus-Regel nicht dazu verpflichtet, ausreichend Testkapazitäten bereit zustellen, wie Kreissprecher Fabian Laaß auf Anfrage erklärt. Doch schon bald sollen neue Testzentren eröffnen.

Die Firma „Intakt“ möchte fünf Corona-Testzentren in Peine eröffnen. Zwei Standorte stehen bereits fest: In Schwicheldt wird das Testzentrum im Café Mitte, Niedersachsenstraße 19, wieder eröffnet. Und in der Gemeinde Hohenhameln können sich Menschen in Ohlum im Feuerwehrhaus schon bald wieder auf das Virus testen lassen. „Drei weitere Standorte sind noch im Gespräch mit dem Landkreis“, sagt Hendrik Hoppenworth, Geschäftsführer bei „Intakt“. Start der Testzentren ist wohl schon in der kommenden Woche. Den Auftrag zur Eröffnung der Testzentren habe „Intakt“ vom Landkreis bereits erhalten, jetzt geht es noch um technische Voraussetzung. Denn mit Inkrafttreten der jüngsten Testverordnung müssen Testzentren an die Corona-Warn-App angebunden sein.

Start: Neue Testzentren wohl in der kommenden Woche

„Ich bin optimistisch, dass wir zu Beginn der kommenden Woche die Testzentren eröffnen können“, sagt Hoppenworth. Am vergangenen Freitag habe er die Anfrage beim Landkreis gestellt, Testzentren in Betrieb zu nehmen. Zwei Werktage später habe er die Genehmigung erhalten – „das ging wirklich sehr schnell“, so der Geschäftsführer.

Hier können Sie sich in Peine testen lassen Diese Testzentren und Apotheken bieten kostenlose Bürgertests an. Bei einigen Testzentren/Apotheken ist vorab eine Anmeldung telefonisch oder online notwendig. Testzentrum ehemalige Peiner Markt Apotheke, www.hausarzt-peine.de/stellenangebote, Parkplatz Hagebaumarkt Peine, Lehmkuhlenweg, www.coronatest-buchen.de/peine Parkplatz Kaufland Peine, Heinrich-Hertz-Straße 12, www.buergertest.ecocare.center Peiner Zahnarztpraxis Wegmann, Hannoversche Heerstraße, www.drhuynhwegmann.wordpress.com Physiotherapie Sara Oehlmann, Im Unteren Dorfe 5 A in Hohenhameln, www.physiotherapie-hohenhameln.de Löwen-Fitness, Erzring 5, in Lengede, www.loewenfitness-lengede.de/corona-testzentrum Testzentrum im früheren Penny-Markt unter corona-testzentren.net Testzentrum neben der Kastanien-Apotheke, Kirchvordener Straße 42, Peine, www.schnelltest-apotheke.de/apotheken/kastanien-apotheke-peine-voehrum Diese Apotheken bieten ebenfalls Corona-Tests an: Arminius-Apotheke, Kantstraße 40 in Peine, www.concept-apotheken.de, (05171) 15590. Löwen-Apotheke, Hildesheimer Straße 20 in Vechelde, www.apotheke-vechelde.de, (0800) 22 94 000 Apotheke, Peiner Straße 13 in Wendeburg, www.wendeburg-apo.de, (05302) 2081. Löns Apotheke Edemissen, Hermann-Löns-Straße 1, www.loens-apo.de, (o6176) 1300 Mickefett Apotheke, Zuckerweg 1 in Ilsede, www.mickefett-apotheke-ilsede.de, (05172) 1 30 55

In den neuen Testzentren können sich Besucher ohne Termin testen lassen. Allerdings ist vorab eine digitale Registrierung notwendig, um die Personalien aufzunehmen. Daraufhin wird ein QR-Code erstellt, der zu Hause ausgedruckt werden kann oder über das Smartphone im Testzentrum abgerufen wird. Das Testergebnis gibt es später auf Papier oder digital.

500 Tests am Tag im Testzentrum „Am Markt“

Etwa 100 bis 120 Tests pro Stunde sollen in den jeweiligen Testzentren abgenommen werden. „Der Test-Bedarf ist mit der neuen 2G-Plus-Regel immens“, sagt Hoppenworth. Auch im Testzentrum „Am Markt“ in Peine schnellte die Zahl der Corona-Tests nach oben und das schon vor Inkrafttreten der Warnstufe 2. Seitdem für den Arbeitsplatz die 3G-Regel gilt, lassen sich in der alten Apotheke auf dem Marktplatz rund 500 Menschen täglich testen, wie der Betreiber Lars Peters vorab mitteilte.

Zur Galerie Die Nachfrage nach Schnelltests ist immens. Vor dem Testzentrum „Am Markt“ bilden sich Warteschlangen. In vielen anderen Testzentren sind die termine über Tage ausgebucht.

Beim Landkreis sind 30 Anfragen für Schnelltest-Zentren eingegangen. „Von denjenigen, die einen Standort im Auge haben, interessieren sich viele für das Stadtgebiet Peine, hier auch für die Fußgängerzone (drei Anfragen)“, so Laaß. Bezüglich anderer Gemeinden seien zwei Interessenten für Ilsede bekannt, drei für Lengede und einer für Edemissen. Ein eigenes Testzentrum, wie ehemals in den Peiner Festsälen plant der Landkreis derzeit nicht. „Selbstverständlich werden wir die zur Verfügung stehenden Testkapazitäten beobachten“, so Laaß.

Neues Testzentrum: Diese Kriterien müssen Betreiber erfüllen Möchte ein Betreiber ein neues Testzentrum eröffnen, benötigt er dafür eine Genehmigung und muss bestimmte Auflagen erfüllen. Eine Beauftragung wird erteilt, wenn die durch das Gesundheitsministerium erlassenen Mindestanforderungen eingehalten werden können, wie der Kreis Peine mitteilt. Dazu zählen unter anderem: eine erforderliche Zuverlässigkeit des Betreibers, geeignete Räume und fachkundiges oder geschultes Personal für die Testungen. Bei einem positiven Schnelltest muss zumindest eine Kooperation mit einer anderen Teststelle bestehen, um einen PCR-Tests durchzuführen. Ein Testzentrum muss außerdem digital an die Corona-Warn-App angebunden sein.

Ein weiteres Testzentrum eröffnet am Mittwoch in der Gemeinde Lengede. Um die Testkapazitäten zu erhöhen, stellt die Gemeinde Lengede die Räumlichkeiten des ehemaligen Penny-Marktes, Bodenstedter Weg 15, zur Verfügung. Betrieben wird es von Sascha Osterwald, der bereits in den Räumen des Fitnessstudios „Löwenfitness“ im Erzring Corona-Tests anbietet. Getestet wird montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 13 Uhr.

Corona-Schnelltests: Nachfrage im Handel explodiert

Da die Nachfrage nach Corona-Tests extrem zunimmt, hat das Corona-Testzentrum in Vöhrum nun an zusätzlichen Tagen geöffnet. Betrieben wird das Testzentrum von Dr. Mona Bartsch-Mozafari, die auch Geschäftsführerin der Kastanien-Apotheke ist. „Seitdem am Arbeitplatz die 3G-Regel gilt, ist die Nachfrage gestiegen. Mit 2G-Plus explodiert sie“, sagt sie. Seit April dieses Jahres hat das Testzentrum neben der Apotheke geöffnet. „Wir wollten zwischendurch schon schließen – doch nun haben sogar wir unsere Öffnungszeiten verlängert.“ Das Testzentrum hat nun montags bis donnerstags von 8 bis 11 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Für den Zutritt, beispielsweise in ein Restaurant, sind auch Schnelltests unter Aufsicht zulässig. Solche Antigen-Tests verkauft Bartsch-Mozafari in ihrer Apotheke. Auch die Nachfrage nach diesen Schnell-Tests ist immens. Vergangene Woche bestellte sie 700 Schnelltests – am Dienstag hatte sie noch 50 Stück auf Lager und bestellte nun schon wieder 500 neue. „Corona-Tests sind Mangelware“, sagt die Apothekerin, „der Markt ist leer, wir bestellen, so viel wir können.“

Schnelltest-Tests hatte beispielsweise auch der Edeka-Supermarkt in der Kirchvordener Straße in Vöhrum im Angebot. Das war allerdings vor der 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Doch Edeka-Inhaber Cengiz Ersu kann in seinem Markt keine Corona-Tests zum Verkauf anbieten, weil es Lieferschwierigkeiten gibt. „Die vorrätigen Schnelltests benötigen wir für unsere Mitarbeiter, weil sie sich zwei Mal pro Woche testen müssen“, sagt er.

Auch FFP2-Masken werden knapp

Doch nicht nur Corona-Tests, auch FFP2-Masken sind in der Warnstufe 2 verpflichtend, etwa beim Restaurant-Besuch oder auf Weihnachtsmärkten. OP-Masken sind ab Mittwoch nicht mehr erlaubt. Doch auch die Bestände der FFP2-Masken sind rar, wie Laura Knoblich, Mitarbeiterin der Kastanien-Apotheke mitteilt. Die Masken seien nachbestellt, doch sie geht davon aus, dass es auch bei den FFP2-Masken zu Lieferschwierigkeiten kommen wird.

Von Nina Schacht