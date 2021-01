Corona-Tagesinzidenz liegt bei hohen 147,6: Kreis Peine nennt Ursachen

Peine

Die Coronazahlen im Landkreis Peine nehmen bedrohlich zu. Aktuell sind am Montag nur fünf neue Covid-19 Fälle dazu gekommen, aber die Sieben-Tagesinzidenz liegt weiter bei hohen 147,6, der Landesdurchschnitt beträgt 121,1. Die Zahl der Abstriche, die am Montag im Testzentrum genommen wurden, beträgt 275. Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn Infizierten wird vom Kreis mit 2026 angegeben. 439 Bewohner sind derzeit erkrankt. 1552 gelten als genesen. Um möglichst weitere Ansteckungen zu vermeiden, befinden sich 610 Peiner derzeit in Quarantäne. Und 35 Todesfälle sind zu beklagen

Was sind die Gründe für den Anstieg der Infektionen? Kreis-Sprecher Fabian Laaß sagt: „Das können Nachwirkungen der Feiertage sein. An Weihnachten und Silvester hatten viele Menschen untereinander Kontakt, das kann jetzt die Zahl der Fälle in die Höhe treiben.“ Vor allem Silvester sei ja noch keine 14 Tage her, das würde genau in die Inkubationszeit passen.

Ein weiterer Auslöser für den Anstieg können laut Laaß Partys und Treffen sein, die vor der Verschärfung der Covid-19-Regeln stattgefunden haben. „Und es gibt derzeit viele Coronafälle in Seniorenheimen, die die Kurve nach oben ausschlagen lassen. Ein Beispiel dafür ist das Pflegeheim ,Zur Peiner Eule’, da haben sich aktuell 34 Bewohner und neuen Mitarbeiter mit dem Virus infiziert“, erklärt der Sprecher. Er bitte die Peiner, sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten und die Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich zu reduzieren. Der Landkreis reagiert auch und hat alle Ausschuss-Sitzungen für den Monat Januar abgesagt. In der Stadt werden hingegen wegen wichtiger Themen die Sitzungen stattfinden – aber mit verkürzten Tagesordnungen.

Aktuelle Daten: Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine ist von Sonntag auf Montag leicht gesunken, aber immer noch hoch: Laut dem niedersächsischen Landesgesundheitsamtes liegt sie derzeit bei 147,6. Am Vortag hatte der Wert gar bei 155 Fällen pro 100 000 Einwohner gelegen, bezogen auf sieben Tage. In diesem Zeitraum sind 199 neue Infektionen gemeldet worden.

1511 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen liegt der Sieben-Tagesinzidenzwert pro 100 000 Einwohner bei 121,1. Es wurden 1511 neue Fälle registriert, damit liegt die Zahl der registrierten Infizierten bei 120 822 (+369). Die Zahl der Todesfälle stieg um acht auf 2347.

Unterdessen ist der Corona-Impfstoff von der Firma Biontech im Klinikum Peine an der Virchowstraße angekommen. Am Montag um 8 Uhr erhielten die ersten 200 Mitarbeiter ihre Impfungen. Krankenhaus-Sprecherin Sarah Weil-Pütsch sagt: „Um den Impfstart in so kurzer Zeit zu ermöglichen, mussten logistische Herausforderungen gemeistert und administrative Hürden überwunden werden. Mithilfe der engagierten Mitarbeiter, die viel Zeit und Mühe in die Organisation gesteckt haben, konnte das Projekt letztendlich umgesetzt werden.“

Um die Impfdosen je nach Priorität verteilen zu können, hat man die Mitarbeiter in drei Gruppen aufgeteilt: Diejenigen, die Kontakt zu Covid-19-Patienten und/oder Aufenthalten in Corona-Bereichen haben, erhielten die höchste Priorität. Anschließend bekamen Mitarbeiter, die sich im direkten Patientenkontakt befinden, aber nicht primär Corona-Patienten behandeln, die Möglichkeit auf eine Impfung. Die dritte Mitarbeitergruppe sind diejenigen, die keinen direkten Kontakt zu Patienten haben.

„Alle Mitarbeiter wurden vorab ausdrücklich darüber informiert und umfassend aufgeklärt. Neben unserem eigenen Personal, hat uns der Landkreis Peine mit einem mobilen Team des Impfzentrums bei unserer Aktion unterstützt. In genau 21 Tagen soll das Prozedere bei allen Mitarbeitern, die heute geimpft wurden, wiederholt werden, damit die Impfung ihre maximale Wirksamkeit entfalten kann“, erklärt Weil-Pütsch. Und Klinikum-Geschäftsführer Wolfgang Jitschin ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die hohe Impf-Bereitschaft unserer Mitarbeiter. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen reibungslosen Ablauf trotz der zeitlichen Herausforderung gewährleisten konnten.“

Von Thomas Kröger