Corona-Sorge: Peiner Schüler melden sich eher krank

Auf die erhoffte Entwarnung warteten die Schulleitungen der Integrierten Gesamtschule Peine und des Gymnasiums am Silberkamp Montag vergeblich: Beide Schulen haben nach den Corona-Fällen von Schülern noch keine Ergebnisse der Corona-Tests von Schülern und Lehrern erhalten, die in Quarantäne mussten. „Wir hatten insgesamt mehr als 200 Abstriche am Wochenende, die müssen sortiert und ausgewertet werden, das ist umfangreich“, erläuterte Fabian Laaß, der Sprecher des Landkreises Peine. Eine gute Nachricht für alle anderen Schulen hatte der Kreissprecher jedoch: Nach dem deutlichen Anstieg der Peiner Corona-Fälle in der vergangenen Woche, vermeldete der Landkreis Peine Montag nur einen neuen Fall. „Und eine neue Schule ist davon nicht betroffen“, betonte Laaß.

Familie des Schülers wurde negativ auf Corona getestet

Nachdem an der IGS ein Schüler der Wirtschaftsklasse an Covid-19 erkrankt ist, mussten 45 Schüler aus dem Jahrgang 13 sowie 7 Lehrer in Quarantäne. Schulleiterin Ulla Pleye war am Montag jedoch zuversichtlich, dass das ganz große Übel an ihrer Schule vorübergeht. „Was mich bisher am meisten beruhigt hat, war, dass die Eltern und die Schwestern unseres betroffenen Schülers negativ auf Corona getestet wurden.“ Da bis Montagabend die Testergebnisse ausstanden, sollte der gesamte 13. Jahrgang auch Dienstag noch als Vorsichtsmaßnahme zuhause bleiben.

Nach dem Corona-Fall und den Erfahrungen aus den ersten Schulwochen nach den Sommerferien hat die Schulleitung der IGS Peine den Hygieneplan aber noch einmal überarbeitet und angepasst. „Wir haben auch die Präsenz bei den Aufsichten erhöht“, erläutert IGS-Leiterin Ulla Pleye. Rutscht den Schülern zum Beispiel beim Gang über die Flure die Alltagsmaske von der Nase oder das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird gar vergessen, können die Lehrer so noch besser reagieren. Zudem wurden in der Cafeteria weitere Bodenmarkierungen aufgebracht, damit die Schüler die Abstandsregeln noch einfacher umsetzen können. Noch klarer definiert wurden die Ein- und Ausgänge der verschiedenen Jahrgänge in die Mensa für das Mittagessen.

Schulen verstärken die Aufsichten in Pausen und in der Cafeteria

Die Aufsichten verstärkt hat auch das Gymnasium am Silberkamp. „Wir wollen eine sehr konsequente Einhaltung des Mund-Nasen-Schutzes. Wir sind darauf angewiesen, dass jeder seinen Beitrag gewissenhaft leistet“, betont Schulleiterin Ulrike Bock. Bisher konnte sie erfreut feststellen, „dass sich alle gut an die Regeln halten“. Daher habe man auch nicht ins Auge gefasst, den Mund-Nasen-Schutz auch im Unterrichtsraum verpflichtend tragen zu müssen. Würde die Zahl der Corona-Fälle jedoch steigen, „müssten wir das vielleicht noch einmal neu überlegen“, sagt sie. Nach einem bestätigten Corona-Fall bei einem Schüler der 5. Klassen, hat das Gesundheitsamt zwei Klassen sowie sieben Lehrer des Silberkamp-Gymnasiums in Quarantäne gestellt. „Sieben Lehrer in Quarantäne – da haben wir schon Schwierigkeiten, den Betrieb in gewohnter Manier aufrechtzuerhalten“, konstatiert Ulrike Bock.

Corona-Vorsicht: Schüler melden sich eher krank

Auffällig: Nach den ersten Corona-Fälle an Peiner Schulen nach den Sommerferien ist die Zahl der Krankmeldungen von Schülern gestiegen. „Montag hatten wir doppelt so viele wie sonst üblich“, erläuterte die Silberkamp-Schulleiterin. Klare Anstiege notierten auch die beiden anderen Schulen mit Corona-Fällen, die IGS Peine und die Berufsbildenden Schulen in Vöhrum.

Verunsicherung dürfte dabei sicherlich auch eine Rolle spielen, die Silberkamp-Rektorin Bock führt das aber vor allem auf ein vorsichtiges und umsichtiges Verhalten von Eltern und Schülern zurück. Wem zum Beispiel die Nase läuft oder wen leichter Husten ärgert, der bleibt in der Corona-Krise eher zu Hause. „Wir begrüßen das, dass Eltern und Schüler erstmal abwarten“, sagt Ulrike Bock.

So empfiehlt es auch das Niedersächsische Kultusministerium bei Husten und Halsschmerzen. Erst wenn der Schüler nach 48 Stunden wieder symptomfrei sei, könne die Schule wieder besucht werden, unterstreicht das Ministerium. Hat das Kind jedoch Fieber, trockenen Husten, Halsschmerzen und sind Geruchs- und Geschmackssinn eingeschränkt, appelliert das Ministerium dringend dazu, einen Arzt aufzusuchen.

Von Christian Meyer