Corona-Sonderzahlung: 283 000 Euro für Mitarbeiter des Peiner Klinikums

Peine

Insgesamt rund 283 000 Euro erhalten die Mitarbeiter des Peiner Klinikums als Sonderzahlung vom Bund. Damit sollen die besonderen Leistungen des Krankenhauspersonals während der zweiten Corona-Welle honoriert werden, wie Klinikumssprecherin Sarah Weil-Pütsch mitteilt.

Zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung sei zur gerechten Verteilung der Sonderzahlung eine Betriebsvereinbarung getroffen worden, so Weil-Pütsch. „In dieser wurde ein Prämien-Modell festgelegt, dass die Verteilung nach der Belastungs-Intensität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelt.“ So hätten alle tätigen Mitarbeiter haben ihre Prämie mit der letzten Gehaltsabrechnung erhalten. Das Gesetz habe die Ärzteschaft ausdrücklich nicht mit eingeschlossen. Alle Krankenhäuser in Deutschland seien bedacht worden, erklärt die Sprecherin.

2020 erhielten längst nicht alle Krankenhäuser Sonderzahlungen

Bereits 2020 habe es Zahlungen für Krankenhäuser gegeben, in denen während der ersten Pandemie-Welle besonders viele Corona-Patienten behandelt wurden, sagt der Peiner Klinikumsfachmann und Betriebsratsberater Axel Burgdorf. „Da gab es aber harte Kriterien, so dass nur wenige davon profitiert haben. Selbst viele Hochschulen haben nichts bekommen, was zu viel Unmut geführt hat.“

Ende 2020 wurden dann weitere Sonderzahlungen beschlossen – explizit fürs Personal, geregelt über einen Verteilerschlüssel. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, nur das Pflegepersonal zu bedenken. „Doch der Gesetzgeber hat weitere Berufsgruppen in die Regelung aufgenommen“, erklärt Burgdorf. So würden nun unter anderem auch Mitarbeiter auf den Corona-Stationen und das Reinigungspersonal auf den Intensivstationen profitieren.

„Noch einmal wird es solch eine Zahlung wohl nicht geben“

Grundsätzlich sei das eine gute Sache, meint Burgdorf. „Aber ich finde es nicht richtig, dass nicht ausnahmslos alle Mitarbeiter in den Krankenhäusern eine Sonderzahlung bekommen.“ Schließlich säßen letztendlich alle in einem Boot. „Und noch einmal wird es solch eine Sonderzahlung wohl nicht geben“, vermutet der Experte.

Von Dennis Nobbe