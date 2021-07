Kreis Peine

Jubelnd mit ausgestreckten Armen und einem Lächeln im Gesicht sind am Mittwoch unter anderem die Kinder der Grundschule Rosenthal-Schwicheldt aus ihrem Schulgebäude in die Ferien gestürmt. In der IGS Peine schleckten die Schüler derweil 1200 Portionen Eis am Stil, die die IG Metall zum Ferienstart gespendet hatte.

Von der Grundschule bis zum Gymnasium: 15 076 Schülerinnen und Schüler, und damit rund 400 mehr als im Vorjahr, lernten in diesem Schuljahr an einer der allgemeinbildenden Schulen im Landkreis. Und zwar nicht nur Mathe oder Rechtschreibung, sondern auch Corona-Regeln und Wechsel-Modelle. Kinder, Eltern, Lehrer, Politiker: Es war ein Schuljahr, das alle so schnell nicht vergessen werden. „Ich habe die Hoffnung, dass das neue Schuljahr mehr Konstanz für alle Beteiligten bringt“, betonte zum Beispiel Dirk Osburg, der Leiter der Grundschule Rosenthal-Schwicheldt.

Schulleiterin Ulla Pleye und Lehrerin Heike Höfling von der IGS Peine nahmen zusammen mit einer siebten Klasse die Eisspenden der IG Metall entgegen. Quelle: Ralf Büchler

Schulleiter lobt die Disziplin von Kindern und Eltern

Das Corona-Schuljahr hat allen viel abverlangt, die Schulgemeinden haben einiges erlebt, gelitten und geleistet, immer wieder musste zwischen Modellen mit Präsenz- und Heim-Unterricht gewechselt werden, mitunter musste beides zeitgleich gestemmt werden. „Der Mehraufwand für die Lehrkräfte in der Vorbereitung war enorm, gerade für die Kolleginnen und Kollegen mit weniger Stunden war das schwierig“, betonte Osburg. Doch er stellte auch erfreut fest, dass Kinder und Eltern sehr diszipliniert gewesen seien. „Es gab kaum Ärger.“ Zudem habe das Kollegium trotz aller Belastungen gut mitgezogen. Aber Osburg wünscht sich aus dem Bildungsministerium künftig auch „ein bisschen mehr Weitsicht und Support und realistische Einschätzungen“.

Dirk Osburg leitet die Grundschule Rosenthal-Schwicheldt. Nach einem turbulenten Corona-Schuljahr hofft er auf „mehr Konstanz für alle Beteiligten“ im neuen Schuljahr. Quelle: Ralf Büchler

Viele Eltern haben kaum noch Corona-Sonderurlaubstage übrig

Sollte es noch einmal eine Covid-19-Welle geben, die zur Entscheidung führt, dass die Kinder zu Hause bleiben müssen, befürchtet er große Probleme für Eltern bei der Betreuung: „Der gewährte Corona-Sonderurlaub hilft, aber der Großteil der Ressourcen ist bei vielen bereits aufgebraucht“, merkt er an.

Fast 220 Kinder besuchen die Grundschule Rosenthal-Schwicheldt. Sechs werden von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Klassenstufe freiwillig zu wiederholen – ein Wert, der ganz untypisch für die Schule ist. Aus pädagogischer Sicht sei das zwar nicht in allen Fällen nötig, betonte Osburg, aber mitunter gab es große Sorgen bei den Eltern, dass zu viel Unterrichtsstoff verpasst wurde.

Der Schulleiter stellte aber auch fest, dass es selbst im Corona-Schuljahr Positives gab: „Der Begriff Schule hat deutlich an Reputation gewonnen. Und in Sachen Digitalisierung haben wir Schritte nach vorne gemacht.“

Von Christian Meyer