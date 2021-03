Corona-Schnelltestzentrum wird in den Peiner Festsälen eingerichtet

Peine

Das Corona-Schnelltestzentrum wird schnell eingerichtet. Das bestätigt der Landkreis Peine. Die kostenlosen Tests sollen aber nicht mehr wie vorher angekündigt in einem Zelt auf dem Friedrich-Ebert-Platz vom medizinischen Personal vorgenommen werden, sondern in den benachbarten Festsälen.

Kreissprecher Fabian Laaß sagt: „Wir beginnen mit den Vorbereitungen schon am heutigen Freitag in den Festsälen, damit dort am Montagmorgen die ersten Schnelltests laufen können. Ich bitte aber um Verständnis, dass aufgrund der Kürze der Zeit nicht alles perfekt organisiert und eingerichtet werden kann.“ Es sollen daher bitte nicht alle Bürger sofort am frühen Montagmorgen kommen, „denn für einen großen Ansturm sind wir noch nicht gerüstet“. Auch die genaue Eröffnungszeit am Montag stehe noch nicht fest. Es stünden aber genügend Schnelltests zur Verfügung.

Der Landkreis übernimmt laut Laaß diese Aufgabe, um mit den Schnelltests für mehr Sicherheit in der Bevölkerung zu sorgen, „obwohl das eigentlich nicht unser Zuständigkeitsbereich ist“. Der Bund habe die Einrichtung dieser Zentren erst sehr kurzfristig beschlossen, aber wolle jetzt zumindest für die Finanzierung aufkommen. Die Festsäle, in denen sonst Theaterstücke und Konzerte aufgeführt werden, seien ideal, „da das Gebäude zentral liegt, die Räume groß sind und ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen“.

Für die landesweite Corona-Teststrategie steht laut der neuen niedersächsischen Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD)die Vereinbarung mit Ärzten und Apotheken für kostenlose Schnelltests vor dem Abschluss. Schon bald stehe dann für alle fest, wo genau in den jeweiligen Kommunen das Testangebot genutzt werden könne. Bis Ostern sollten sämtliche Schulen mit Schnelltests ausgerüstet sein, Niedersachsen habe weitere sechs Millionen Schnelltests nachbestellt.

Von Thomas Kröger