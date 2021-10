Corona-Quarantäne: Peiner Mutter und Baby dürfen auf Schmerzensgeld hoffen

Peine

Streitfall Corona-Quarantäne: Eine junge, dreiköpfige Peiner Familie hat den Landkreis auf Schadenersatz verklagt. Die Hauptverhandlung vor der Zivilkammer des Landgerichts Hildesheim endete am Freitag mit einer kleinen Überraschung: Während der Vater wohl leer ausgehen wird, dürfen zumindest seine Frau und sein zehn Monate altes Baby weiter auf eine Entschädigung hoffen. Die Kläger peilen 250 Euro pro Person und pro Tag an, an dem sie zu unrecht ihre Wohnung nicht verlassen durften. Entschieden ist aber noch nichts.

Corona-Fall in der Fahrgemeinschaft war Quarantäne-Auslöser

In der Verhandlung waren gleich zwei strittige Fragen zu klären. Erstens: Hatte das Gesundheitsamt des Landkreises überhaupt eine Corona-Quarantäne für Mutter und Kind angeordnet? Und zweitens: Hätte der Vater früher aus seiner Quarantäne entlassen werden müssen? Zumindest die Antwort auf den zweiten Teil schien für das Gericht eindeutig zu sein.

Ende April hatte das Gesundheitsamt den Familienvater in Quarantäne geschickt. Denn: Sein Arbeitskollege, mit dem er in einer Fahrgemeinschaft gemeinsam täglich rund 30 Minuten von Peine nach Hannover pendelt, hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert. Laut damaligen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ordnete das Peiner Gesundheitsamt den Kläger als enge Kontaktperson ein. Gemeinsamer Aufenthalt in einem geschlossenen Raum, infektiöse Aerosole, dazu noch deutlich länger als 10 Minuten – da verhinderte auch der getragene Mund-Nasen-Schutz die Quarantäne-Anordnung nicht.

Der Kläger verwies jedoch darauf, dass die Quarantäne auch nach zwei negativen PCR-Tests nicht aufgehoben worden sei. Der Vorsitzende Richter hielt die Anordnung jedoch mit Verweis auf andere Rechtsprechungen für „verhältnismäßig“. Denn: Überwiegend wichtig sei das Schutzgut der Gesundheit und die Verhinderung, andere anzustecken.

Zahlreiche Telefonate zwischen Gesundheitsamt und Vater

Der Anwalt des Landkreises tadelte den Kläger zudem dafür, dass er in der Corona-Krise überhaupt auf die Idee gekommen sei, noch ins Auto mit dem Kollegen zu steigen, obwohl der bereits ein paar Tage zuvor grippeähnliche Symptome gezeigt habe. Das hatte der Familienvater zuvor ausgesagt.

Etwas komplizierter ist jedoch der Fall mit Frau und Kind. Der Familienvater schilderte emotional und aufgeregt, wie er mehrfach mit dem Gesundheitsamt des Landkreises telefonierte, um zu klären, ob auch sie die rund 90 Quadratmeter große Dreizimmer-Wohnung nicht verlassen dürfen. Er sei vertröstet worden, habe vergeblich auf versprochene Rückrufe gewartet. In seiner Stimme war Verzweiflung zu hören, als er erläuterte, dass die Babynahrung ausging und seine Frau normalerweise mit dem Kind täglich an die frische Luft gehe. Auch das Jugendamt habe er versucht zu kontaktieren, da habe es nicht einmal einen Rückruf gegeben. Die Anwältin der Kläger reichte eine Telefonliste ein, die mehr als 20 Anrufe beim Gesundheitsamt bestätigen sollte. Letztendlich hatte die Familie die Aussagen so interpretiert, dass auch Mutter und Kind die Wohnung nicht verlassen dürfen.

Amt betont: Frau und Kind standen nicht unter Quarantäne

Doch dem sei gar nicht so gewesen, betonten der Anwalt des Landkreises sowie eine ehemalige Mitarbeiterin des Gesundheitsamts, die im April in der Kontaktnachverfolgung gearbeitet und den Familienvater auch über seine Quarantäne-Anordnung informiert hatte. Die Studentin schilderte, dass das Team bei den Telefonaten einen Fragenkatalog abarbeite und wichtige Informationen zu den Corona- und Quarantäne-Fällen in ein System einpflege. Sie betonte, dass für Frau und Baby dort keine Quarantäne-Anordnung hinterlegt sei und sie diese Anordnung auch nur der Frau persönlich hätte aussprechen dürfen.

Trotzdem: Nach der Beweisaufnahme kam das Gericht in seiner vorläufigen Einschätzung zur Ansicht, dass Frau und Kind möglicherweise doch Schmerzensgeld zusteht. Es sei möglich, dass das Amt trotz Nachfrage nicht hinreichend klar und deutlich kommuniziert habe, dass die beiden nicht in Quarantäne mussten. Es müsse bedacht werden, dass der Bürger nicht vom Fach sei. Der Familienvater habe die Situation zudem überzeugend geschildert.

Richter hält Schmerzensgeld-Höhe für überzogen

Angebote für einen Vergleich hatte der Anwalt des Landkreises schon zu Beginn der Verhandlung abgelehnt und bestritt am Ende nicht nur die Aussagen des Familienvaters, sondern äußerste auch Zweifel daran, dass ein Baby die Quarantäne-Situation überhaupt bemerken würde. „Wenn man das Kind in fünf Jahren fragen würde, würde es sagen, dass es das gar nicht wahrgenommen hat.“ Dieser Satz sorgte für Kopfschütteln bei Eltern und Kläger-Anwältin. „Nur, weil es sich jetzt nicht äußern kann, wie es sich fühlt, ist das doch kein Grund gegen Schmerzensgeld. Ein Kind merkt doch auch, ob die Eltern Stress haben und wenn es nicht regelmäßig an die frische Luft kommt“, entgegnete die Anwältin empört. Der Vorsitzende Richter deutete jedoch bereits an, dass er 250 Euro Schmerzensgeld pro Tag auf keinen Fall für gerechtfertigt hält.

Auf ein Urteil müssen beide Seite noch einige Wochen warten. Bis zum 13. November dürfen der Landkreis und die Kläger schriftlich noch einmal Stellung beziehen. Entschieden werden soll dann in einem schriftlichen Verfahrensentscheid Ende November.

Von Christian Meyer