Peine

Noch eine Demo am Wochenbeginn: Die Partei „Die Basis“ hat für den 7. März zusätzlich eine eigene Veranstaltung angemeldet. Ein „Montagsspaziergang“ und als Gegenpart eine Mahnwache des „Bündnisses für Toleranz“ auf dem Markt – so war die Ausgangssituation in den vergangenen Wochen in Peine. Den Protest Nummer 3 erklärt Thomas Mittag vom Kreis-Vorstand der „Basis“ so: „Eigentlich wollten wir schon im Februar vor dem ersten ,Spaziergang’ starten, doch da hatte das Bündnis bereits seine Mahnwache auf dem Markt angemeldet.“

Mittag betont: „Wir stehen nicht in Konkurrenz zu den Montagsspaziergängen.“ Einige Mitglieder der „Basis“ hätten in der Vergangenheit auch daran teilgenommen, doch als Organisator habe man nicht auftreten wollen, weil die „Spaziergänge“ keine politische Veranstaltung seien.

Das sagt die Polizei zu Versammlungen

Die Polizei will in den kommenden Wochen in Peine montags weiterhin präsent sein. Zum jüngsten „Montagsspaziergang“ zieht sie ein positives Fazit: „Die Veranstaltung war erstmals angemeldet, der Ablauf war problemlos“, sagt Polizeisprecher Malte Jansen. Die Auflagen seien eingehalten worden. Nur vereinzelt habe die Polizei Teilnehmer auf die Corona-Regeln hinweisen müssen. Friedliche Demonstrationen – darauf hofft die Polizei auch in Zukunft hofft. „Natürlich haben wir weiterhin ein Auge darauf, dass die Corona-Regeln eingehalten werden“, betont Jansen.

Um „Maßnahmen in der Pandemie“ soll es auch bei der Mahnwache der „Basis“ gehen. 100 Teilnehmer sind für den 7. März angemeldet. Themen sollen beispielsweise die Corona-Impfungen sein, „die nicht halten, was uns versprochen wurde“, sagt Mittag. Auch die Maskenpflicht für Schüler werde im Fokus auf dem Marktplatz stehen, Tragepausen in den Schulen würden nicht eingehalten. „Corona ist schlimm, keine Frage, aber es geht um die Maßnahmen“, so Mittag.

Thomas Mittag vom Peiner Kreisvorstand der Partei „Die Basis“. Quelle: Die Basis/Kreisverband Peine

Treffpunkt der „Basis“ wird für vier Wochen montags der historische Marktplatz sein (7. bis 28. März). Dort gedachten in den vergangenen Wochen die Teilnehmer der Mahnwache des Bündnisses für Toleranz der Corona-Opfer. Die Kundgebungen der Partei sollen sich direkt an die Termine des Toleranzbündnisses anschließen, die noch bis einschließlich 28. Februar angemeldet sind.

Wie geht es mit den Mahnwachen des „Bündnis für Toleranz“ weiter?

„Ende des Monats beenden wir planmäßig unsere Mahnwachen ’Solidarisch in der Corona-Krise“, teilt Doris Meyermann vom Bündnis mit. „Wir haben über viele Wochen klar gemacht, dass eine gesellschaftliche Mehrheit in Peine für Solidarität in der Corona-Krise steht. Das war unser Ziel.“

Doris Meyermann vom „Bündnis für Toleranz“. Quelle: Archiv

Die Rednerinnen und Redner aus vielen Bereichen des Peiner Lebens hätten deutliche Worte für diese Solidarität und für das Impfen gefunden. Ihre sehr persönlichen Berichte über ihre Erlebnisse in den letzten zwei Coronajahren hätten hunderte Zuhörerinnen und Zuhörer beeindruckt.

Am Montag, 14. Februar wird Hans-Hermann Buhmann, Vorsitzender des Peiner Kreisvorstandes des niedersächsischen Fußballverbands, einen Beitrag halten. Ein weiterer Redebeitrag ist noch in Planung. „Unser Bündnis wird weiterhin in geeigneter Form gegen Querdenken, Verschwörungserzählungen und rechtsgerichtete Ideologien Haltung zeigen“, kündigt Meyermann an.

Von Nina Schacht