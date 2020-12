Corona: Peiner Inzidenzzahl ist wieder deutlich gestiegen

Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine ist wieder deutlich gestiegen: Nach der offiziellen Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes liegt sie derzeit bei 87,5. Am Vortag wurde ein Wert von 77,9 angegeben. Innerhalb von sieben Tagen gab es 118 bestätigte neue Infektionen.

Im Klinikum Peine werden zurzeit sechs bestätigte Fälle und ein Verdachtsfall auf der Intensivstation behandelt. Sieben Patienten mit einer bestätigten Infektion und elf Verdachtsfälle befinden sich auf einer Normalstation, wie Krankenhaus-Sprecherin Sarah Weil-Pütsch mitteilt.

Anzeige

Inzidenzwert für ganz Niedersachsen liegt bei 105,9

Zum Vergleich: In Niedersachsen liegt der Sieben-Tagesinzidenzwert pro 100 000 Einwohner bei 105,9 (Vortag 99,6). Diese Zahl steigt. Es wurden 1975 neue Fälle registriert, damit liegt die Zahl aller jemals registrierten Infizierten bei 90 127. 49 weitere Personen sind in Niedersachsen an oder mit dem Virus gestorben, insgesamt gibt es mittlerweile 1560 Todesfälle. 71 166 Menschen gelten als wieder genesen, das ist im Vergleich zum Vortag ein Plus von 1407.

Von Kerstin Wosnitza