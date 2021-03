Corona: Peiner Autofrühling muss wieder abgesagt werden

Peine

Schlechte Nachricht: Der eigentlich für den 17. und 18. April geplante Autofrühling in Peine muss auch wie im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen. Zehn regionale Autohäuser wollten ursprünglich an diesem Wochenende im April wieder viele ihrer Neuwagen in der Peiner City präsentieren.

Von Motorrädern über Wohnmobilen bis hin zu unterhaltsamen Walkacts sollte die Innenstadt nach langer Zeit endlich wieder neu belebt werden und zum Verweilen einladen. Susanne Pichlak von Peine Marketing sagt: „Nun muss diese alljährlich erste größere Veranstaltung in Peine wie bereits 2020 erneut wegen der Pandemie abgesagt werden.“

Damit die Besucher eine umfassende Beratung durch die verschiedenen Autohäuser erhalten können, müssten im Vorfeld Promotion-Aktionen, ausreichend Personal und natürlich das Equipment sowie die Logistik eingeplant und umgesetzt werden. Peine Marketing organisiert den Autofrühling seit vielen Jahren und hatte schon vor Monaten den zeitlichen Ablauf und die notwendigen Fristen mit den Autohäusern abgestimmt, „denn es bestand damals bereits die Gefahr, dass diese beliebte Automobil-Ausstellung nicht stattfinden kann“.

Bislang habe es leider wie befürchtet kaum Hoffnung auf eine Umsetzung des beliebten Autofrühlings mit Tausenden Besuchern gegeben, und jetzt stehe fest: Wegen der vielen Covid-19-Fälle und den damit verknüpften Sicherheits-Vorschriften sei auch eine kurzfristige Genehmigung für die Autohäuser nicht mehr umsetzbar.

Hintergrund: Der Peiner Autofrühling gehört zu den größten Veranstaltungen dieser Art in der Region. „Neben den neuen Automodellen verschiedener Marken gibt es auch ein buntes Bei-Programm mit Kinderland, Essens- und Getränke-Ständen, Gesundheits- und Fitness-Informationen sowie bislang einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem der Einzelhandel viele besondere Angebote bereithält“, so Pichlak. Alle Akteure hoffen jetzt, dass dieses unterhaltsame Wochenende für die ganze Familie ein letztes Mal abgesagt werden musste und spätestens 2022 wieder gefeiert werden kann.

Von Thomas Kröger