Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Peine ist erneut gestiegen und liegt nun bei 217,9 (Vortag: 212,7). Damit wird es immer wahrscheinlicher, das im Landkreis in der kommenden Woche die nächste Warnstufe in Kraft tritt. Nach korrigierter Aussage der Kreisverwaltung wird das am Mittwoch, 1. Dezember, der Fall sein. Die Hospitalisierung liegt nun bei 6,7 (6,6), die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten bei 8,5 Prozent. In Peine wird ein Patient mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch betreut. Am Freitag sind 43 neue Fälle (Vorwoche 45) hinzugekommen. Aktuell gibt es nun insgesamt 7469 bestätigte Corona-Fälle. 510 Personen sind aktuell erkrankt, 640 befinden sich in Quarantäne. Es wurden 166 Abstriche entnommen.