Peine

Turbulente Szenenwechsel sind Theaterleute durchaus gewöhnt, aber die Dynamik, die mit der Corona-Pandemie einhergeht, macht ihnen doch sehr zu schaffen. „Innerhalb einer Woche haben wir Veranstaltungen unter drei unterschiedlichen Voraussetzungen durchgeführt“, sagt die Geschäftsführerin des Peiner Kulturrings, Dr. Bettina Wilts. Da den Überblick zu behalten sei gar nicht so einfach bis nahezu unmöglich, und vielen Gästen vergeht die Lust auf einen Theaterbesuch.

Von 3G am 23. November über 2G einen Tag später bis hin zu 2G plus ab dem 1. Dezember ging die Entwicklung, auf die es zu reagieren galt. „Wir haben alle Ticketinhaber angerufen und über die aktuell gültigen Vorgaben informieret“, macht Wilts deutlich. Ein großes Problem seien die mangelnden Testmöglichkeiten: „Eine Besucherin hat berichtet, dass sie drei Stunden in der Novemberkälte angestanden und gewartet hat, um sich für den Theaterbesuch testen zu lassen! Das nehmen natürlich nur wenige auf sich.“ Andere hätten ihre Karten verfallen lassen, weil Tests nicht möglich waren. Zudem sei die Unsicherheit sehr groß. Das bekämen vor allem die Mitarbeiterinnen im Ticketbüro zu spüren: Sie müssen zahlreiche Anrufe und viele Kartenrückgaben bewältigen und sich nicht selten mit dem Unmut der Kunden auseinandersetzen.

Verzweifelte Versuche, den Theatergenuss zu ermöglichen

„Wir versuchen verzweifelt mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, unseren Kunden den Theatergenuss zu ermöglichen. In kleinem Rahmen bieten wir vor den Vorstellungen Testmöglichkeiten an, aber das geht nur nach Terminvereinbarung und nur für etwa 20 Personen pro Event“, sagt Wilts. 5 Euro werden dafür in Rechnung gestellt – das ist der Selbstkostenpreis. Die tatsächlich entstehenden Kosten liegen wegen des zusätzlichen Personals jedoch deutlich höher.

Jede Veranstaltung wird zu einem Minus-Geschäft

„Das gilt auch für die Veranstaltungen selbst: Die Mitarbeitenden kommen früher, um sich vorab testen zu lassen. Wir brauchen mehr Personal für die Kontrollen, die Zahl der Zuschauer liegt aber deutlich unter der in Nicht-Corona-Zeiten“, macht die Kulturring-Chefin deutlich. Zudem müssten die Gagen und natürlich die Löhne der festen Mitarbeiter bezahlt werden. An Kurzarbeit sei nicht zu denken, denn die Veranstaltungen finden ja statt und müssen betreut werden. Da spielt es keine Rolle, wie viele Menschen im Zuschauerraum sitzen. So wird jede Veranstaltung zu einem Minus-Geschäft. Hinzu käme der Unmut der Theatergäste wegen all der Komplikationen und auch Mitleid mit den Künstlern, die vor wenig Publikum auftreten. „Das ist irgendwie alles Murks“, fasst Wilts die Situation knapp zusammen. Durch ihre Kontakte in der Theaterlandschaft weiß sie, dass es sich um ein deutschlandweites Problem handelt.

Infos rund um den Theaterbesuch Was gilt aktuell im Theater? Wann kann ich mein Ticket zurückgeben? Finden alle Vorstellungen statt? Die Unsicherheit der Theaterfreunde ist groß. Kulturring-Chefin Dr. Bettina Wilts gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen. Die Mitarbeitenden im Ticketbüro sind bestmöglich über die aktuell geltenden Regeln informiert und geben gern telefonisch unter 0 51 71 (1 56 66) oder per E-Mail (ticket@kulturring-peine.de) Auskunft. Zurzeit gilt die 2G-plus-Regel: Besucher müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich zu dem entsprechenden Nachweis und einem Lichtbildausweis einen aktuellen negativen Test vorlegen. Ausnahme: Wer bereits eine Booster-Impfung erhalten hat und dies nachweist, braucht keinen Test zu machen. Die Rückgabe von Tickets ist aus technischen Gründen am Tag der Veranstaltung nur bis 14 Uhr möglich. Etwa 20 Personen können vor der jeweiligen Veranstaltung direkt im Theater getestet werden. Dafür sollte aber unbedingt ein Termin vereinbart werden.

Inthega plädiert für Planungssicherheit durch einen Lockdown

Unterstützung bekommen die Theaterschaffenden wie der Kulturring Peine von Dorothee Starke, der Präsidentin der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (Inthega). „Was in einigen Ländern vorgegeben wird, ist für Kulturveranstalter schlicht nicht mehr umsetzbar“, schreibt sie auf der Homepage der Inthega. Die unterschiedlichen Regelungen der Länder mache insbesondere den Gastspieltheatern, zu denen auch die Festsäle und das Forum in Peine gehören, das Leben schwer und die Durchführung von Tourneen nahezu unmöglich. Insbesondere kritisiert Starke die Kurzfristigkeit neuer Verordnungen. Die plädiert für einen Lockdown, der Planungssicherheit gebe, die Zahlung von Ausfallhonoraren und die Beantragung von Hilfen aus Förderprogrammen ermögliche.

„In unserem Team ist die Stimmung bislang noch recht gut. Ich plane zurzeit die Spielzeit 2022/23 und gehe davon aus, dass dann alles wieder ganz normal läuft. Was soll ich auch sonst machen?“, blickt Wilts nach vorn. Allerdings lässt sie im Moment noch bewusst die eine oder andere Lücke für eventuell noch sich ergebene Terminverschiebungen im Spielplan.

Die finanzielle Situation sei zurzeit noch erträglich, denn es gab Zuschüsse aus dem Bundesförderprogramm „Neustart Kultur“ und der Kulturring verfügt über ein kleines finanzielles Polster aus dem Betrieb des Schnelltestzentrums im Foyer der Festsäle im Frühjahr. Nun sind wieder Tests gefragt, doch diesmal bleibt der Kulturring außen vor. „Es ist ein umfangreicher Vorlauf nötig, den professionelle Anbieter schneller abwickeln können. Außerdem ändert sich alles so schnell und die Lage ist so unsicher, dass wir den Aufwand scheuen“, erklärt Wilts die Entscheidung.

Von Kerstin Wosnitza