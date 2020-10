Corona-Pandemie: 13. Todesfall im Landkreis Peine

Peine

Im Landkreis Peine hat es am heutigen Montag einen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Es handelt sich um eine 86-jährige Frau aus dem DRK-Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ in Peine, die zuvor aufgrund ihrer Symptome im Klinikum Peine intensivmedizinisch behandelt worden war. Das teilt der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß, mit.

Gesamtzahl der Todesfälle auf 13 gestiegen

Damit ist die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Peine auf 13 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Im Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ war es zu einem Ausbruch des Corona-Virus gekommen. Insgesamt hatten sich sechs Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert.

Von Kerstin Wosnitza