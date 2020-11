Corona: Mehr Busse und Tablets für die Peiner Schüler

Kreis Peine

Gute Nachrichten für die Schulen im Landkreis Peine, die aktuell besonders hart von der Coronakrise getroffen sind. In Kürze sind mehr Schulbusse im Einsatz, und viele Schüler erhalten neue Laptops, Tablets oder Notebooks, die vor allem für das Homeschooling wichtig sind.

Kreissprecher Fabian Laaß nimmt Stellung zu der Ankündigung von Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann ( CDU), der 30 Millionen Euro für den öffentlichen Personennahverkehr in Niedersachsen zur Verfügung stellt, um mehr Platz und bessere Hygiene in Bussen während der Corona-Pandemie zu erreichen. Vor allem beim Schülerverkehr ist das Problem groß, denn viele Busse sind überfüllt, und damit gibt es eine hohe Infektionsgefahr für die Kinder.

Anzeige

Laaß sagt: „Wir wissen noch nicht, wie viel Geld wir davon als Landkreis Peine vom Land erhalten. Aber wir haben schon mit der Busfirma ONS Kontakt aufgenommen und weitere Gelenkbusse für den Schülerverkehr angefordert. Diese längeren Busse sollen so schnell wie möglich eingesetzt werden.“ Auch über den zusätzlichen Einsatz von Reisebussen für den Transport der Schüler habe man nachgedacht, „aber da gibt es leider nur einen Anbieter, der dafür seine Fahrzeuge zur Verfügung stellen würde“.

Als weitere Möglichkeit, die Schüler während der Busfahrt vor einer Infektion zu schützen, denkt man über eine Ausstattung mit einer besonders sicheren FFP2-Gesichtsmaske nach. Die ist aber laut Experten mit erheblichen Kosten verbunden, denn die vom Kreis vorgehaltenen FFP2-Masken kosten derzeit 4,07 Euro pro Stück. Diese Themen kommen jetzt laut dem Sprecher in den Kreisausschuss, und über das weitere Vorgehen muss letztendlich im Kreistag entschieden werden.

Viele Peiner Schüler erhalten Tablets. Quelle: dpa

Daneben betätigt Laaß, dass man an den weiterführenden Schulen 1700 Laptops und Tablets an Schüler aus sozial schwachen Familien verleihen wird. Dafür habe der Bund dem Landkreis Peine insgesamt 551 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die genaue Verteilung der Geräte an die Schulen will der Sprecher nicht nennen, „um niemanden bloßzustellen“. Zum Hintergrund: Niedersachsen hat 47 Millionen Euro für die Anschaffung von sogenannten mobilen Endgeräten für Schüler erhalten, die sich kein Tablet, Notebook oder Laptop leisten können. Die Basis dafür ist das 500-Millionen-Euro-Programm des Bundes zur Sofortausstattung von benachteiligten Schülern. Wichtig sind die elektronischen Geräte vor allem für das Homeschooling in der Coronakrise.

Lesen Sie auch

In der Stadt Peine, die Schulträger der Grundschulen ist, werden mobile Computer für 61 690 Euro angeschafft. Auch hier stammt das Geld aus dem Sofortausstattungs-Programm des Bundes. Stadtsprecher Moritz Becker sagt: „Die Schule unterm Regenbogen Schmedenstedt/Woltorf erhält jetzt 15 iPads für 5220 Euro.“ Die Grundschule in Stederdorf werde 18 iPads für 6260 Euro bekommen. Die Wallschule freue sich über 44 iPads im Wert von 15 310 Euro. Und für die Burgschule habe man 55 Laptops vorgesehen. „Diese werden aktuell mit den entsprechenden Programmen bespielt und in absehbarer Zeit in der Schule ausgehändigt. Die Kosten betragen dafür 34 900 Euro“, so Moritz. Nach der Aushändigung an die jeweiligen Schulleiter würden diese die Geräte an die betroffenen Schüler weitergeben. Dafür schließe man entsprechende Leihverträge ab. Der Sprecher weiter: „Die Anzahl der ausgegebenen Rechner orientiert sich nach der Bedarfsmeldungen der Schulleitungen.“ Insgesamt haben die Geräte von Kreis und Stadt somit einen Wert in Höhe von 612 690 Euro.

Und auch bezüglich der Schulcontainer, die wegen der Raumnot in drei Schulen angeschafft wurden, gibt es neue Infos: Nach langem Warten hat man die Container am Peiner Ratsgymnasium und am Vechelder Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Betrieb genommen. „Das Gymnasium am Silberkamp kann ab dem 23. November die Containerklassen nutzen“, sagt Kreissprecher Fabian Laaß.

Von Thomas Kröger