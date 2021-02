Kreis Peine

Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen: Der Kampf gegen die Corona-Pandemie macht auch anderen Krankheitserregern das Leben schwer. Die IKK classic hat aktuelle Infektionsstatistiken vom Robert Koch-Institut ausgewertet. Das Ergebnis für den Landkreis Peine: Wesentlich weniger Menschen mussten im vergangenen Jahr mit den Folgen von Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten kämpfen. Diese Entwicklung bestätigen auch das Peiner Gesundheitsamt und Dr. Friedrich Scheibe, Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine.

Deutlich weniger Magen-Darm-Erkrankungen

Ausgelöst werden die Beschwerden im Verdauungstrakt durch Viren und Bakterien. Die Ansteckung erfolgt überwiegend über den Verzehr von belasteten Lebensmitteln oder durch sogenannte Schmierinfektionen. Zu den häufigsten Erregern, die Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen auslösen, gehören Rotaviren, Noroviren, Salmonellen und Campylobacter. „Alle Erkrankungen, die durch die genannten Krankheitserreger verursacht werden, sind 2020 im Landkreis Peine deutlich seltener als im Jahr zuvor aufgetreten“, berichtet Markus Schrader, Regionalgeschäftsführer der IKK classic.

Am stärksten war der Rückgang von Infektionen mit Rotaviren. 2019 waren davon im Landkreis 80 Personen betroffen, 2020 waren es elf – 86,3 Prozent weniger. Die Zahl von Erkrankungen mit dem Norovirus ist im vergangenen Jahr um 63,2 Prozent gesunken (2020: 63 Fälle, 2019: 171 Fälle). Bei der Salmonellose wurde ein Rückgang um 15 Prozent verzeichnet, 2019 hatten sich 20 Personen mit Salmonellen angesteckt, 2020 waren es 17. Mit Campylobacter mussten im vergangenen Jahr insgesamt 80 Betroffene im Landkreis kämpfen, 23,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2019 waren es 104 Personen, die von ihrem Arzt eine entsprechende Diagnose erhielten. Schrader ist überzeugt: „Mit Sicherheit haben die erhöhten Hygienemaßnahmen durch die Corona-Pandemie einen Anteil daran.“ Möglicherweise hätten auch weniger Menschen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus ihren Arzt aufgesucht.

Erster Lockdown beendet Grippewelle

Ähnlich wie Coronaviren werden Keuchhusten auslösende Pertussis-Bakterien und die für Grippe ursächlichen Influenzaviren meistens durch Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch übertragen. Beim Keuchhusten gab es aus dem Landkreis Peine 2020 gar keine Meldung, 2019 wurde der Erreger dort noch bei sechs Personen festgestellt. Bei der Grippe wurden 2019 kreisweit 146 Fälle gemeldet, 2020 waren es 168 – 22 Fälle mehr. Von diesen 168 Grippefällen wurden aber 162 Infektionen vor dem 22. März 2020 diagnostiziert. „Das war der Tag, an dem Deutschland das erste Mal in den Lockdown ging“, erinnert Schrader. Das mehr Grippefälle registriert wurden, könnte auch an der großzügigen Testung gelegen haben. In der Anfangszeit der Pandemie während der noch laufenden Grippesaison sei unter anderem auf Grippe- und Coronavirus getestet worden, heißt es aus dem Peiner Gesundheitsamt.

„Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich auf die Verbreitung anderer Erkrankungen aus“

„Mund-Nase-Masken und Abstandsregeln sorgen dafür, dass Tröpfcheninfektionen vermindert werden“, sagt Schrader. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken sich deshalb auch auf die Verbreitung anderer Erkrankungen aus.“ Diese Entwicklung scheint sich zum Jahresbeginn fortzusetzen: Demnach wurden laut IKK classic in ganz Niedersachsen insgesamt fünf Infektionen mit dem Influenzavirus gemeldet, keine davon im Landkreis Peine. Zum Vergleich: Im Januar 2020 zählte Niedersachsen bereits insgesamt 1014 Grippe-Kranke.

Relativ einfache Maßnahmen bieten Schutz

Dem pflichtet auch der Mediziner Scheibe bei: „Die Zahlen decken sich mit den Erfahrungen in der Praxis.“ Tatsächlich habe es im vergangenen Jahr weniger Atemwegs- sowie Magen-Darm-Erkrankungen gegeben. Und bei der Grippe sei dies auch zu Jahresbeginn zu beobachten. Das bedeute, dass man mit relativ einfachen Maßnahmen wie Handhygiene, in die Armbeuge niesen oder husten und freiwillig Abstand halten, wenn man krank ist, schon viel zur Eindämmung von Infektionskrankheiten tun kann. „Das war schon vor Corona bekannt, ist durch die Pandemie aber wieder stärker ins Bewusstsein gerückt.“

Von Jan Tiemann