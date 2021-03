Nach Beschwerden - Steigende Corona-Zahlen in Peine: Kreis kündigt Kontrollen in Supermärkten an

Weil die Zahl der Beschwerden über die Missachtung von Abstands- und Hygieneregeln in Supermärkten stark gestiegen ist, greift der Landkreis Peine jetzt durch. Kommende Woche soll es umfangreiche Kontrollen in Lebensmittelgeschäften und im Einzelhandel geben. Verstöße sollen konsequent geahndet werden.