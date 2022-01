Peine

Kerzen leuchteten auf dem Marktplatz. Rund 150 Teilnehmer hatten sich laut Schätzung der Polizei zur fünften Mahnwache des „Bündnisses für Toleranz“ versammelt. Mit einer emotionalen Rede trat Michaela Schade an das Mikrofon. Sie sprach über ihre Corona-Erkrankung, den Lockdown und ihre Existenzängste. Heiko Sachtleben, Event-Manager und Kommunalpolitiker, fordert eine Exit-Strategie und eine Perspektive für die Veranstaltungsbranche. Die Polizei begleitete die Mahnwache. Menschen, die den „Montagsspaziergängern“ zuzurechnen seien, traten laut Polizeisprecher Malte Jansen hingegen nur vereinzelt auf. Gruppierungen gab es nicht. „Es gab keine Vorkommnisse“, so Jansen.

Das Bündnis für Toleranz gedachte der Opfer der Pandemie. Doch schon zuvor wurde es still auf dem Marktplatz: Es gab eine Schweigeminute für die in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizisten. „Wir danken der Peiner Polizei, die uns immer gut durch die Veranstaltungen gebracht hat“, so Julius Schneider, Mitglied des Organisationsteams des „Peiner Bündnisses für Toleranz“ auf dem Marktplatz.

Peiner Gastronomin erzählt von ihrer Corona-Erkrankung

Erneut wurde es emotional auf dem Marktplatz. „Ich musste mich überwinden, als Rednerin für die Mahnwache zuzusagen, aber ich möchte meine Geschichte erzählen“, sagte Schade. Und für diese erntete sie immer wieder Applaus. „Es gibt sicherlich unterschiedliche Sichtweisen, das soll auch so bleiben“, sagte die Gastronomin. „Corona gibt es nicht?“, fragte sie auf der Mahnwache, und weiter: „Doch! Ich weiß es, ich hatte es – und ich habe gelitten.“ Die Erkrankung habe sie umgehauen, es sei eine schwere Zeit gewesen. Nur wenige Wochen nach ihrer Chemotherapie und Bestrahlung sei sie an dem Virus erkrankt. „Nicht nur ich, sondern auch meine komplette Familie war infiziert.“ Sie sei froh, dass sie durch diese Zeit gekommen sei. „Corona ist kein Hirngespinst. Corona ist da“, betonte die Café-Betreiberin.

Zur Galerie Unter dem Motto „Solidarisch in der Coronakrise“ rief das Peiner „Bündnis für Toleranz“ erneut zur Mahnwache auf dem historischen Marktplatz auf.

„Ich hatte Existenzängste“

Ihre ganz persönliche Corona-Geschichte bewegte die Menschen auf dem Marktplatz, doch auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie schilderte sie eindrucksvoll. „Lockdown. Ich hatte Existenzängste – aber wie!“ Viele seien in der Pandemie pleite gegangen. „Menschen haben ihre berufliche Existenz verloren. Neun Monate Kurzarbeit. Wir waren froh, als wir unsere Türen wieder öffnen konnten“, erinnert sich Schade.

Heiko Sachtleben: „Wir brauchen eine Exit-Strategie“

Von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie berichtete auch Event-Manager und Geschäftsführer Heiko Sachtleben auf der Mahnwache. „Gegen das wirtschaftliche Corona gibt es keine Impfung. Doch darunter leide ich Tag für Tag“, berichtet er. Er habe sich nicht vorstellen können, dass er derart existenziell von einer Krankheit getroffen werde. „Ich fühle mich wie in einem Hamsterrad, fast alle Veranstaltungen für das Frühjahr sind abgesagt“, so Sachtleben. Er fordert eine Exit-Strategie: „Wie kann es weiter gehen? Gemeinsam mit Politik und Wissenschaft muss ein Modell entwickelt werden, wie Veranstaltungen verlässlich abgehalten werden können.“

Von Nina Schacht