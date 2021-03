Corona-Lockerungen: Peine treibt Bewerbung als Modellkommune voran

Kreis Peine

Welche Corona-Regeln kommen in den nächsten Tagen und damit auch über Ostern auf die Peiner zu? Genau steht das noch nicht fest, aber das Land Niedersachsen kündigt im Entwurf für eine neue Corona-Verordnung einen harten Kurs an, um die dritte Welle mit den dramatisch steigenden Zahlen zu brechen. Dennoch sollen ab April in ausgewählten Modellkommunen Konzepte für vorsichtige Lockerungen ausprobiert werden. Peine möchte unbedingt dabei sein und bereitet die Bewerbung vor – das Interesse an dem Landesprojekt ist groß.

Landesweit war die Inzidenz allein von Donnerstag auf Freitag von 102,5 auf 111,2 drastisch angestiegen. In Peine ist sie nach wie vor auf hohem Niveau stabil, lag am Freitag aber mit 163,2 ein wenig niedriger als am Donnerstag (163,9). Höchstwert in dieser Woche war am Mittwoch mit 176,6. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich im Landkreis 220 Menschen nachweislich neu angesteckt.

Konzept wird am Samstag in Pressekonferenz vorgestellt

Trotz der relativ hohen Zahlen will sich Peine als Modellkommune für ein Landesprojekt bewerben, in der es um Konzepte für vorsichtige Lockerungen geht. „Durch ein Paket an Maßnahmen wie gezieltes Testen, elektronische Kontaktverfolgung und Kontrolle soll der Zugang zum Einzelhandel und zur Gastronomie in einem stark begrenzten Raum wieder geöffnet werden“, erklärt Laaß. Das konkrete Konzept für Peine, das Landkreis und Stadt gemeinsam entwickelt haben, steht unter dem Motto „Peine öffnet sicher“. Es soll in einem Pressegespräch am Samstagmittag vorgestellt werden, bei dem neben Landrat Franz Einhaus auch Peines Bürgermeister Klaus Saemann (beide SPD), Ole Siegel von der Kaufmannsgilde und Torsten Kowohl von der Dehoga Peine sowie die beiden Landtagsabgeordneten Matthias Möhle (SPD) und Christoph Plett (CDU) vertreten sein werden.

„Wir haben die Unterstützung aus allen Bereichen, die beteiligt sein werden“, freut sich Laaß. Zudem solle das Projekt wissenschaftlich begleitet werden. „Wir hoffen, dass wir angesichts der recht stabilen Zahlen trotz der relativ hohen Inzidenz eine Chance auf Berücksichtigung haben“, sagt der Kreis-Sprecher. Ein Selbstläufer wird die Bewerbung allerdings nicht sein: Auch Wolfsburg, Lehrte, Hannover, Braunschweig, Celle und zahlreiche weitere Städte haben Interesse signalisiert – nach unserer Informationen sollen es insgesamt fast 30 sein.

Genaue Zahl der teilnehmenden Kommunen steht noch nicht fest

Nach Angaben des Chefs der Staatskanzlei, Jörg Mielke, können nicht alle berücksichtigt werden. Voraussichtlich werden sie nach unterschiedlicher Größe und Inzidenz ausgewählt, diese darf allerdings nicht über 200 liegen. Die genaue Zahl der Kommunen, die im Rahmen des Projektes einen Schritt zurück in die Normalität wagen dürfen, seht offenbar noch nicht fest. Als Beginn des Projekts wird der 6. April genannt.

In der farblichen Darstellung der Infektionsentwicklung auf der Landkarte von Niedersachsen wird es unterdessen immer roter. Unter 35 liegt die Inzidenz in keiner Region, mit 35,2 in Goslar knapp darüber. Über 200 liegt die Inzidenz zurzeit nur in Cloppenburg (206,2). Dicht an der 200er-Grenze befinden sich die Städte Osnabrück (198,5), der Landkreis Emsland (195,7) und die Stadt Salzgitter (195,6). In insgesamt 22 Gebieten ist die Inzidenz inzwischen auf über 100 angestiegen. Peine hat zurzeit die sechsthöchste Inzidenz in Niedersachsen. Freitagabend vermeldete der Landkreis 32 neue Corona-Fälle. Im Schnelltestzentrum in den Peiner Festsälen wurden gleich 338 Abstriche genommen, 3 davon waren positiv. Im Corona-Testzentrum an der Woltorfer Straße wurden auch noch 148 Abstriche genommen. Die Zahl der Impfungen ist im Vergleich zu den Vortagen leicht zurückgegangen: 565 waren es diesmal.

Weil appelliert, über Ostern alles deutlich herunterzufahren

„Wir befinden uns inmitten einer dritten Infektionswelle“, begründete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Ankündigung von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Er appelliert an die Bürger, die Ostertage zu nutzen, um alles deutlich herunterzufahren und Kontakte so weit irgend möglich zu beschränken. Mit nächtlichen Ausgangssperren haben einige Kreise – unter anderem Gifhorn – bereits gute Erfahrungen gemacht.

Die genaue Verordnung liegt zurzeit noch nicht vor, entsprechend könne auch der Landkreis Peine noch nicht darüber informieren, wie die Bestimmungen konkret umgesetzt werden, sagt Kreis-Sprecher Fabian Laaß. „Uns liegt der Entwurf vor, zu dem wir Stellung nehmen konnten“, sagt er. Bis zum frühen Samstagnachmittag soll feststehen, was gilt – niedersachsenweit ebenso wie konkret im Landkreis Peine.

Von Kerstin Wosnitza