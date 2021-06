Corona-Lockerungen: Das ist ab sofort in Peine wieder erlaubt

Peine

Lange verschlossene Türen öffnen sich im Landkreis wieder, und die Peiner freuen sich nach entbehrungsreichen Monaten endlich mehr Freiheiten, mehr Aktivitäten und mehr Miteinander zu genießen. Da der lokale Inzidenzwert beständig unter 35 gesunken ist, wurden die Corona-Beschränkungen im Kreis am Freitag deutlich gelockert. 64 Seiten stark ist die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, da kann man schon einmal den Überblick verlieren, wir zeigen kompakt, was ab sofort im Landkreis Peine gilt:

Treffen drinnen oder draußen

Bis zu zehn Personen aus bis zu drei Haushalten zuzüglich dazugehörende Kinder bis einschließlich 14 Jahren dürfen sich treffen. Und als Bonus gilt: Vollständig Geimpfte und Genesene werden zahlenmäßig bei den Kontaktbeschränkungen nicht eingerechnet. Das heißt zum Beispiel: Das gemeinsame Grillen mit Freunden im Garten ist wieder möglich, auch Kinder können wieder Geburtstage mit ihren Freunden feiern, denn Zusammenkünfte von Kindern bis 14 Jahre sind bis maximal zehn Personen zulässig.

Besuch der Gastronomie

Restaurants, Cafés, Gaststätten und Co dürfen Gäste jetzt wieder drinnen und draußen bewirten. Zudem ist die Testpflicht für den Zugang entfallen, der Mund-Nasen-Schutz darf jedoch nur am Tisch abgenommen werden, für den Gang zur Toilette muss die Maske zum Beispiel wieder aufgesetzt werden. Viele Peiner Wirte sind erleichtert, denn sie hatten befürchtet, dass sich eine Außengastronomie alleine nicht rentiere.

Saalbetrieb und private geschlossene Feiern

Eine Hochzeit oder ein runder Geburtstag darf in der Gastronomie wieder größer gefeiert werden – maximal 100 Personen mit negativem Testnachweis sind möglich. Allerdings: Die Maske darf nur am Tisch abgenommen werden.

Handel und Dienstleistungen

Einkaufen ist wieder deutlich entspannter, denn alle Geschäfte haben wieder „normal“ geöffnet: Die Maskenpflicht besteht zwar weiterhin, dafür entfallen alle weiteren Beschränkungen wie eine Kunden-Zugangsbegrenzung für Geschäfte oder eine Testpflicht.

Körpernahe Dienstleistungen

Auch für körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise der Friseurbesuch, Gesichtsbehandlungen, Fußpflege und Massagen entfällt die Testpflicht. Eine medizinische Maske muss allerdings auch weiterhin getragen werden.

Abstand in Fitnessstudios

In Fitnessstudios darf wieder fast wie gewohnt trainiert werden. Auch hier gelten die Abstandsregeln. Die Betreiber müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Die Testpflicht fällt weg.

Theater, Konzerthäuser, Kinos, Zoos

Ein Ausflug ins Peiner Kreismuseum, um zu erfahren, woher Redewendungen wie „Da wird der Hund in der Pfanne verrückt“ stammen oder endlich mal wieder ins Kino nach Hannover – das geht wieder. Die Einrichtungen sind unter Hygieneregeln und Abstandsgebot geöffnet, bei Ausstellungen in Museen bleibt aber zum Beispiel die Maskenpflicht bestehen, im Kino darf die Mund-Nasen-Bedeckung erst am Sitzplatz abgenommen werden.

Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen

Bei der Zeremonie an sich gibt es grundsätzlich keine Beschränkung der Personenzahl mehr, es sind aber die Abstandsregeln und Hygienekonzepte zu beachten. Bis zum Sitzplatz muss eine Maske getragen werden. Bei einer anschließenden Feier sind die Regelungen zum „Saalbetrieb“ zu beachten.

Maskenpflicht allgemein

Der Landkreis hat die Maskenpflicht in der Peiner Innenstadt (Umgebung Breite Straße und Bahnhofsumfeld) aufgehoben. Getragen werden muss ein Mund-Nasen-Schutz aber weiterhin beispielsweise auf Wochenmärkten, auf Parkplätzen vor Supermärkten oder in Eingangsbereichen von Räumen, in denen eine Maskenpflicht gilt wie zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte oder Gastronomie. Auch in Bus und Bahn, auf Bahnhöfen oder beim Besuch im Alten- und Pflegeheim muss die Maske aufbleiben.

Ab Montag können sich alle Peiner im Impfzentrum anmelden Die Nächsten, bitte! Das Landesgesundheitsministerium weist daraufhin, dass ab Montag, 7. Juni, alle Niedersächsinnen und Niedersachsen ab zwölf Jahren die Möglichkeit haben, sich im Corona-Impfportal des Landes unter www.impfportal-niedersachsen.de und bei der Telefon-Hotline unter (08 00) 9 98 86 65 auf die Warteliste für einen Impftermin in ihrem örtlichen Impfzentrum setzen zu lassen. Die Priorisierung bei der Anmeldung, die bisher zum Beispiel Vorerkrankte oder spezielle Berufsgruppen berücksichtigte, werde aufgehoben. „Angesichts des hohen zu erwartenden Anrufaufkommens an der Hotline wird ausdrücklich empfohlen, vor allem das Onlineportal für die Anmeldung zu nutzen“, unterstreicht Ministeriumssprecher Oliver Grimm.

Maskenpflicht in der Schule

Die Schulen im Kreis Peine können nicht nur etwa wieder durchgängig Präsenzunterricht anbieten, laut Stufenplan des Landes Niedersachsen ist auch zusätzlich die Maskenpflicht im Unterricht entfallen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss allerdings weiterhin in „gekennzeichneten Bereichen“ getragen werden. Corona-Tests sind auch künftig zwei Mal wöchentlich für Lehrer, Schüler und sonstige Beschäftigte Pflicht.

Regelbetrieb in Kindertagesstätten

In den Kindertagesstätten in der Stadt Peine wird bereits seit Mittwoch wieder „normaler Regelbetrieb“ angeboten, Einschränkungen gibt es vereinzelt noch bei der Randzeitenbetreuung. Ab Freitag entfällt zudem die Empfehlung für zwei freiwillige Tests pro Woche für Personal und Kinder über drei Jahre.

Gottesdienste – Gesang wieder erlaubt

Singen im Gottesdienst und bei anderen religiösen Veranstaltungen ist bei einer Inzidenz von unter 35 wieder möglich.

Auch Shisha-Bars dürfen öffnen

Bei einer Inzidenz unter 35 können Bars, auch Shisha-Bars, Diskotheken und Clubs wieder öffnen, allerdings maximal mit einer 50-prozentigen Kapazität. Einlass-Bedingung ist ein negatives Testergebnis. Das Land Niedersachsen hat jedoch angekündigt, auch hier eine Maskenpflicht anzuordnen, sobald der Sitzplatz verlassen wird.

Von Christian Meyer