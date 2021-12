Corona: Landkreis Peine meldet erste Omikron-Fälle

Peine

Einen bundesweiten Notfallplan soll es wegen der gefährlichen Omikron-Coronavariante geben. Bund und Länder beraten am Dienstag, 21. Dezember, über die Lage und das weitere Vorgehen. Die Rede ist von einem Corona-Lockdown ab Weihnachten. Im Landkreis Peine gibt inzwischen die ersten drei Omikron-Fälle.

Die Sprecherin der Peiner Kreisverwaltung, Katja Schröder, sagt: „Bis jetzt wurden uns drei Omikron-Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich um Reiserückkehrer aus Virusvarianten-Gebieten. Diese müssen sich per Gesetz für 14 Tage direkt nach Einreise in Quarantäne begeben. Wenn während der Quarantäne Symptome auftreten, liegt bei uns ein Omikron-Verdachtsfall vor und diese Personen erhalten von uns einen sogenannten PCR-Abstrich.“ Ebenso würde man 14-tägige Quarantäne für deren Kontaktpersonen (auch die Geimpften und die Genesenen) aussprechen.

Die Sprecherin weiter: „Das Labor wird darüber informiert, dass es sich um die Omikron-Variante handeln könnte, damit die entsprechende Untersuchung vorgenommen werden kann. Die Bestimmung auf die Omikron-Variante kann im Labor bis zu einer Woche dauern. Zusätzlich wird von allen der ins Labor geschickten Proben ein gewisser Prozentsatz automatisch auf die Omikron-Variante überprüft.“

Sondergipfel wegen Omikron

Den Sondergipfel wegen Omikron vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Dabei soll es um weitere kontaktreduzierende Regeln zum Schutz des Gesundheitssystems vor einer drohenden Überlastung in Folge der Omikron-Welle gehen, hieß es. Omikron wurde am 26. November von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregende Variante eingestuft und mit dem 15. Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet. Das Gesamtrisiko von Omikron stuft sie wegen des globalen Risikos eines Anstiegs der Erkrankungen mit möglichen schwerwiegenden Folgen als „sehr hoch“ ein.

Wie geht der Kreis Peine mit der aktuellen Situation um? Katja Schröder erklärt: „Der Krisenstab tagt weiterhin regelmäßig. Zudem wird das Personal im Gesundheitsamt aufgestockt, damit auch bei höheren Fallzahlen die Kontaktpersonennachverfolgung zeitnah möglich ist. Wir begrüßen darüber hinaus ausdrücklich die FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel.“

Matthias Möhle. Quelle: SPD Peine

Der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle sagt zur Lage: „Ich befürchte, dass ein weiterer Covid-19-Lockdown nach Weihnachten unumgänglich ist. Eine Bekannte, die in den USA lebt, berichtet, dass sich dort auch viele Geimpfte mit der Omikron-Virus infiziert haben. Die Krankheitsverläufe sind glücklicherweise nicht so schlimm, aber die neue Virus-Variante ist sehr aggressiv und verbreitet sich rasend schnell.“ So eine gefährliche Entwicklung befürchtet er auch in Deutschland, und daher müsse man doppelt vorsichtig sein – vor allem auch an Silvester.

Möhle betont: „85 Prozent der Bevölkerung halten sich an die Coronaregeln, lassen sich impfen und passen auf. Das ist super. Aber es gibt die restlichen 15 Prozent, die sich nicht impfen lassen und sich schon längst vom Staat verabschiedet haben. Ich habe kein Verständnis mehr für diese Minderheit, die keine soziale Verantwortung übernimmt und unser aller Gesundheit aufs Spiel setzt. Das geht so nicht weiter.“

Und sein Landtags-Kollege Christoph Plett (CDU) sagt: „Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus könnte schon bald schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz nach sich ziehen. Hierzu muss in der Zukunft die Unübersichtlichkeit einzelner staatlicher Maßnahmen beendet werden. Die Grundrechtseingriffe müssen noch sorgfältiger juristisch geprüft werden, damit nicht wieder der Fall eintritt, dass ein Gericht Maßnahmen für den Handel aufhebt – dies trägt nicht zur Einsicht der Bürgerinnen und Bürger in die notwendige Bekämpfung der Pandemie bei.“ Dies sei auch für den Handel unabdingbar, denn hier brauche es Planungssicherheit.

Christoph Plett. Quelle: Ralf Büchler

Nach Pletts Einschätzung seien die Möglichkeiten zum Impfen und Testen im Landkreis Peine derzeit ausreichend und würden von den Bewohnerinnen und Bewohnern gut angenommen. Des Weiteren habe er den Eindruck, „dass durch die verschiedenen Orte zum Impfen auch Bürger erreicht werden, die bisher noch nicht geimpft sind“. Doch die hohe Auslastung der Intensivstationen mit vielen Ungeimpften beweise, dass es zum Maskentragen, Abstandhalten, Kontakte minimieren und Impfen (Boostern) nach jetzigem Stand keine Alternative gebe.

Dr. Friedrich Scheibe, Kreisvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Peine und praktizierender Arzt in Groß Bülten, sagt: „Es ist gut, dass von der Politik jetzt Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, denn das Omikron-Virus verbreitet sich unglaublich schnell, wie wir in Südafrika und Großbritannien gesehen haben. Daher macht es Sinn, strenge Maßnahmen mit Einschränkung der Mobilität durchzuführen, um die Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren.“ Ansonsten würden die Corona-Infektionen in Kürze drastisch ansteigen, die Intensivstationen überfüllt sein und das Gesundheitssystem drohe zu kollabieren.

Der Mediziner betont: „Wir müssen weiter impfen und boostern, um uns alle besser vor Corona zu schützen. Ich gehe aber davon aus, dass es in diesem Winter noch weitere Virus-Varianten und somit neue Wellen geben könnte.“ Trotzdem macht Dr. Friedrich auch Hoffnung, „denn im Frühjahr 2022 wird es eine Entspannung geben und ab Herbst gibt es wahrscheinlich so viele Geimpfte und eine so hohe Immunität, dass die Erreger unser Gesundheitssystem nicht mehr übermäßig belasten werden und wir die Pandemie managen können“. Die Bevölkerung werde dann lernen, mit dem Coronavirus umzugehen, aber es gebe dann hoffentlich keine extremen Ausbrüche mehr.

Dr. Friedrich Scheibe. Quelle: Archiv

Von Thomas Kröger