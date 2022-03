Corona-Lage in Peine: Kreis meldet am Donnerstag 329 neue Fälle

Kreis Peine

Die Zahlen steigen leicht an: Die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz liegt am Donnerstag im Landkreis Peine nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1.255,9. Am Vortrag betrug der Wert noch 1.218,3. Der Kreis meldete 329 neue Fälle (Vorwoche 266). Somit gibt es nun insgesamt 20 301 bestätigte Corona-Fälle. 3.239 Personen sind aktuell erkrankt. Es wurden 40 anlassbezogene Abstriche entnommen. Im Peiner Klinikum wird nach Informationen des Intensivregisters derzeit ein Patient wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt und muss beatmet werden.

Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern bleibt bei 10,4 stabil. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten steigt auf 5,7 Prozent (5,6). In den Peiner Nachbarkommunen stellt sich die Situation wie folgt dar: Wolfsburg hat landesweit die höchste Inzidenz mit 1.792,6. Salzgitter verzeichnet eine Inzidenz von 1344,0. Es folgen der Landkreis Gifhorn (1.499,2), die Region Hannover (1.227,3), Braunschweig (1.064,5) und der Landkreis Hildesheim (1.362,8). Den landesweit niedrigsten Wert hat der Landkreis Wesermarsch (540,0).

So ist die Corona-Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen bewegt sich der Inzidenz-Durchschnitt niedriger als in Peine und liegt bei 1.111,8 (Vortag: 1.096,7).Die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben ist in Niedersachsen auf 1.088.101 (Vortag: 1.067.990) gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 20.111 neue Fälle. Insgesamt 7.519 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, 20 mehr als am Vortag.

Von Nina Schacht