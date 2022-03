Nach der bisherigen Höchstzahl neuer Corona-Fälle am Montag ist die Inzidenz am Dienstag gestiegen und liegt nun bei 1.927,9. Auch die landesweite Inzidenz nähert sich zusehends der 2.000er-Grenze.

Corona-Lage in Peine: Die Inzidenz steigt wieder deutlich an

Covid 19 - Corona-Lage in Peine: Die Inzidenz steigt wieder deutlich an

Covid 19 - Corona-Lage in Peine: Die Inzidenz steigt wieder deutlich an

Von Kerstin Wosnitza