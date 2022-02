Kreis Peine

Die Inzidenz im Landkreis Peine steigt weiter in großen Schritten: Für Donnerstag wird sie vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1497,3 angegeben (Vortag: 1408,2). Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 2034 Menschen neu infiziert.

Allerdings dürfte die Inzidenz morgen ein wenig niedriger liegen als heute, denn im Vergleich zur Vorwoche – da waren es 347 – sind am Donnerstag mit 280 deutlich weniger neue Fälle hinzugekommen. Aktuell gibt es im Landkreis Peine nun insgesamt 14931 bestätigte Corona-Fälle. 2998 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 94 Abstriche entnommen. Leider ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, damit ist die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Personen auf 118 gestiegen.

Peine liegt landesweit nun an siebter Stelle

Im Vergleich der 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen schiebt sich Peine Stück für Stück immer weiter an das obere Ende der Tabelle. Am Mittwoch lag unser Landkreis noch auf Platz zehn, nun ist er an siebter Stelle. Die höchste Inzidenz hat zurzeit Salzgitter (1867,8), gefolgt von Goslar (1781,9) und Hameln-Pyrmont (1651,0). In der Tabelle direkt über Peine liegen die Nachbarkommunen Region Hannover (1537,2), Wolfsburg (1589,1) und Celle (1599,9). Eine Inzidenz von unter 500 hat zurzeit nur Vechta (398,8).

Für ganz Niedersachsen gibt das RKI eine Inzidenz von 1208,2 an (Vortag 1180,2). Die steigenden Infektionszahlen machen sich bei der Hospitalisierung bemerkbar, die erneut gestiegen ist. Am Mittwoch lag sie bei 11,4, am Donnerstag ist der Wert 11,6. Mit 5,8 Prozent gleich geblieben ist der Anteil der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Im Klinikum in Peine wird nach Angabe des Divi-Intensivregisters auch weiterhin kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt.

Von Kerstin Wosnitza