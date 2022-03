Kreis Peine

Die Zahlen steigen weiter leicht an: Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Peine am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1.290,5. An den Vortagen betrug der Wert 1.255,9 (Donnerstag) beziehungsweise 1218,3 (Mittwoch). Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich laut RKI im Kreis Peine 1.753 Menschen neu infiziert.

Die Hospitalisierung liegt bei 10,5

Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist leicht auf 10,5 (Vortag 10,4) gestiegen. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt weiter bei 5,7. Im Klinikum Peine werden nach Informationen des Intensivregisters derzeit zwei Patienten mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Die Inzidenz für ganz Niedersachsen wird am Freitag mit 1148,6 angegeben. Auch das liegt über dem Wert der Vortage (1.111,8 am Donnerstag und 1.096,7 am Mittwoch). Am höchsten ist der Wert zurzeit in der Grafschaft Bentheim (2119,1), an zweiter Stelle der Übersicht über die 45 niedersächsischen Städte und Landkreise liegt Wolfsburg (1813,6), gefolgt vom Emsland (1539,5). Peine liegt auf Platz elf. Am niedrigsten ist die Inzidenz aktuell in der Wesermarsch (610,0), in Delmenhorst (643,8) und in Oldenburg (714,0). Tendenziell ist die Inzidenz im Norden unseres Bundeslandes niedriger als im Süden.

Von Kerstin Wosnitza