So viele Corona-Neuinfektionen innerhalb kürzester Zeit hat es im Peiner Land bislang noch nie gegeben. Aktuell befinden sich 2257 Menschen in Quarantäne. Patienten auf der Intensivstation im Klinikum gibt es derzeit nicht.

Corona-Lage in Peine: 347 neue Fälle, 1895 Personen infiziert

Covid 19 - Corona-Lage in Peine: 347 neue Fälle, 1895 Personen infiziert

Covid 19 - Corona-Lage in Peine: 347 neue Fälle, 1895 Personen infiziert