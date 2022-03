Corona-Lage in Peine: 2.633 Neuinfektionen in sieben Tagen

Peine

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine hat wieder einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch einen Wert von 1.938,3 (Vortag: 1.763,8), nachdem am Dienstagabend 637 neue Fälle registriert wurden. In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut der RKI-Statistik 2.633 Peiner neu mit dem Coronavirus infiziert.

Im Klinikum Peine werden aktuell zahlreiche Corona-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation, einer muss zudem invasiv beatmet werden. Die Hospitalisierung in den niedersächsischen Krankenhäusern ist von 13,8 am Dienstag auf 14,2 gestiegen, die prozentuale Belegung der Intensivbetten ist dagegen leicht gesunken, und liegt jetzt bei 6,1 (Vortag: 6,3).

Peine in Niedersachsen auf Platz 5

Peine liegt mit der Inzidenz im landesweiten Vergleich derzeit auf Platz 5 von 45 Kommunen. An erster Stelle steht seit Tagen die Grafschaft Bentheim, im Landkreis Helmstedt ist der Wert mit 525,6 am geringsten. Im direkten Umfeld Peines ist die Lage größtenteils ebenfalls angespannt. Hildesheim hat eine Inzidenz von 1.905,9, die Region Hannover liegt bei 1889,6 und Salzgitter bei 1685,8.

Die Landes-Inzidenz ist ebenfalls weiter gestiegen, und liegt nun bei 1522,1 (Vortag: 1.478,6). Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 121.817 neue Fälle. Als genesen gelten 1.036.200 Menschen, aktuell erkrankt sind rund 270.200. Insgesamt 7.744 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben.

Ministerpräsident kritisiert Lockerungspläne

Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Kritik am Corona-Lockerungsplan der Bundesregierung erneuert. „Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten“, so der SPD-Politiker am Mittwoch mit. Die geplante Hotspot-Regelung reiche angesichts steigender Infektions- und Patientenzahlen nicht aus.

„Es ist praxisfern, dass durch Landesregierung und Landtag spezifische Maßnahmen für einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte festgelegt werden sollen“, sagte Weil. Die Landesregierung müsse die Voraussetzungen für die Gefahr einer dynamischen Infektionslage auch landesweit feststellen können. In der vom Bund vorgesehen Form handele es sich um eine „Hotspot-Regelungs-Verhinderungsregelung“. Niedersachsen sei bislang in der Pandemie gut damit gefahren, frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen, wenn immer dies notwendig erschienen. „Daran muss festgehalten werden“, betonte Weil.

Donnerstag Beratung über künftige Corona-Regeln

Bund und Länder wollen am Donnerstag darüber beraten, welche Corona-Regeln über den 20. März hinaus in Deutschland gelten sollen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatten sich darauf verständigt, dass die meisten Beschränkungen zu diesem Datum entfallen sollen.

Von Michael Lieb*