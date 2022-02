Corona-Lage: Zahl der Todesfälle im Kreis Peine steigt auf 127﻿

Kreis Peine

Kaum Bewegung bei den Corona-Zahlen: Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine lag am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1.183,0, nach 1.185,9 am Vortag. Innerhalb einer Woche gab es 1.607 Neuinfektionen – auch dieser Wert ist nahezu konstant. Leider hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl ist damit auf 127 gestiegen. Es handelt sich nach Angaben Dabei handelt es sich nach Angabe des Sprechers der Landkreisverwaltung, Fabian Laaß, um zwei Männer im Alter von 91 und 77 Jahren.

266 neue Corona-Fälle am Donnerstag

Am Donnerstag meldete der Landkreis, dass 266 neue Corona Fälle hinzugekommen sind, in der Vorwoche waren es 273 gewesen. Aktuell gibt es nun insgesamt 18.425 bestätigte Infektionen mit dem Virus. 2.946 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 111 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen.

Im Klinikum in Peine müssen nach Informationen des Divi-Intensivregisters mittlerweile zwei Patienten mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt, einer wird beatmet. Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist von 10,3 auf 10,1 gesunken. Der Anteil Covid-19-Erkrankter an der Intensivbettenkapazität ist ebenfalls rückläufig und sank von 5,9 auf 5,2 Prozent.

Im Vergleich mit den Peiner Nachbarkommunen hat Wolfsburg mit 1.845,9 die höchste Inzidenz, dies ist auch landesweit der höchste Wert. Es folgen der Landkreis Gifhorn (1.511,6), Salzgitter (1.395,1), die Region Hannover (1.281,6), Braunschweig (1.1587) und der Landkreis Hildesheim (1.020,8).

In Niedersachsen ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 989.022 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 85.918 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 17.904. Als genesen gelten 758.900 Menschen (+16.900), aktuell erkrankt sind rund 222.700 Personen, etwa 1.000 weniger als am Vortag. Insgesamt 7.407 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, 24 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann