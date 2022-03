Corona-Lage: Landkreis meldet 743 neue Fälle in Peine

Kreis Peine

Die Zahl lässt zunächst hellhörig werden: 743 neue Corona-Fälle hat der Landkreis Peine am späten Montagnachmittag gemeldet. So viele Neuerkrankungen wurden seit Pandemiebeginn noch nie an einem Tag gemeldet. Doch neben dem aktuell hohen Infektionsgeschehen gibt es eine relativ einfache Erklärung: Samstag und Sonntag werden neuerdings keine Corona-Zahlen mehr gemeldet, so dass sich die 743 auf die beiden Tage verteilen.

Laut Landkreis-Sprecher Fabian Laaß habe sich der Behörden-Krisenstab vergangene Woche dazu entschieden, am Wochenende mit den Meldungen auszusetzen, „um das Gesundheitsamt zu entlasten“. Hintergrund sei auch, dass die 20 Soldaten, die bei der Kontaktverfolgung im Amt unterstützten, aufgrund der Lage in der Ukraine abgezogen wurden. Die Soldaten hatten bislang auch samstags gearbeitet.

Infolge der Nicht-Meldung der Corona-Fälle am Samstag und Sonntag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine gesunken. Am Montag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1.573,9 (Vortag: 1.634,2).

Die Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist von 12.9 am Sonntag auf 13,2 gestiegen, die prozentuale Belegung der Intensivbetten ist ebenfalls gestiegen, sie liegt nun bei 6,3 (Vortag: 6,0 Prozent). Im Peiner Klinikum werden aktuell vier Patienten intensivmedizinisch behandelt, einer muss künstlich beatmet werden.

Aktuell erkrankt sind im Landkreis Peine nach Angaben des Gesundheitsamtes 4.587 Personen, seit Pandemiebeginn gab es inzwischen 24.058 Corona-Fälle. Im Testzentrum des Landkreises wurden 46 Abstriche entnommen.

Hohe Inzidenzen auch im Umland

Auch in Peines Nachbarkommunen ist die Corona-Lage weiter angespannt: Hildesheim hat mit 1.949,4 die höchste Inzidenz. Es folgen die die Region Hannover (1.794,6), die Stadt Salzgitter (1.745,5) und der Landkreis Gifhorn (1.606,4).

Der landesweite Inzidenzwertwert liegt bei 1.400,9. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 112.122 neue Fälle. Als genesen gelten 993.300 Menschen, aktuell erkrankt sind rund 269.300 Personen. Insgesamt 7.688 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben

