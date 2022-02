Corona-Lage: 307 neue Fälle, 2589 Peiner in Quarantäne

Peine

Während der Ruf nach Lockerungen der Corona-Restriktionen immer lauter wird, steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachen immer weiter an. An diesem Samstag kamen in Peine 307 Fälle (Vorwoche: 249) hinzu. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1224,9 (Vortag: 1149,1) für Peine.

Binnen einer Woche haben sich im Landkreisgebiet 1664 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Im Peiner Klinikum müssen laut Divi-Intensivregister derzeit aber keine Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. 2316 Personen sind nach Angaben des Landkreises Peine derzeit erkrankt, 2589 befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden nun insgesamt 13 533 Corona-Fälle offiziell bestätigt.

Peine liegt mit seinem Inzidenzwert inzwischen auf Rang 13 in Niedersachsen. An erster Stelle liegt weiterhin die Nachbarstadt Salzgitter (1722,4), die Region Hannover ist Sechster mit einem Wert von 1333,9, es folgen der Landkreis Hildesheim (1312,7) und die Stadt Wolfsburg (1306,5). Für den Nachbarkreis Gifhorn beträgt der Wert 938,9 und für Braunschweig (854,9). Den mit 463,5 niedrigsten Inzidenzwert in Niedersachsen hat laut RKI der aktuell der Landkreis Wittmund.

Hospitalisierung steigt auf 9,5

Landesweit ist eine erneute Steigerung zu beobachten: Die Inzidenz für Niedersachsen liegt inzwischen bei 1101,6, nach 1050,7 am Freitag und 1014,2 am Donnerstag. Gestiegen sind auch die beiden Werte, die die Entwicklung in den Krankenhäusern dokumentieren. Die Hospitalisierung liegt nun bei 9,5 (Vortag 9,3), und die prozentuale Belegung der Intensivbetten in den niedersächsischen Krankenhäusern bei 5,2 (Vortag 4,9).

Von Michael Lieb