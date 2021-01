Corona-Krise: „Die Peiner sparen mehr Geld als sonst“

Peine

Die Corona-Krise hat viele hart getroffen. Dennoch konnten die Deutschen auch viel sparen. Geschäfte zu, Urlaube gestrichen – das Privatvermögen stieg 2020 auf einen Rekordwert. Wir haben mit den heimischen Banken gesprochen. Sie erklären, wie sich die Situation in Peine darstellt und geben Tipps für die richtige Geldanlage.

Michael Glenewinkel, Regionaldirektor der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, sagt: „Eine Aussage, ob die Peiner heute mehr als sonst sparen, ist schwierig zu beantworten, da der Trend ohnehin seit Jahren nach oben geht. Tatsächlich wirkt hier die Corona-Krise aus unserer Sicht als Verstärker dieser bereits bestehenden Entwicklung.“ Die sogenannte Ersparnisbildung auf den Girokonten in der Region Peine habe sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt.

Bei den Sparkassen-Kunden seien Giro- oder Sparkonten nach wie vor sehr beliebt. „Leider muss man sagen. Denn Geld, das auf diesen Konten liegt, ist in der derzeitigen Niedrigzinsphase falsch geparkt“ betont Glenewinkel. Generell lasse sich sagen, dass zum Vermögensaufbau sowie zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge am besten Aktien und Investmentfonds geeignet seien. Der Regionaldirektor gibt vier wichtigsten Tipps für eine sinnvolle Geldanlage: 1. Diversifizieren – also Geld auf Anlageformen verteilen. 2. Langfristig anlegen. 3. Regelmäßig sparen. Und 4. Beraten lassen. Es gelte der Grundsatz: „Wer breit aufgestellt ist, den trifft eine Krise weit weniger stark als denjenigen, der sein gesamtes Kapital auf eine Karte setzt.“

Das sieht auch der Leiter der Volksbank-Brawo-Direktion Peine, Stefan Honrath, so. Er bestätigt, dass die Peiner mehr während der Corona-Phase mehr sparen als sonst. Er empfiehlt bei einer Einmal-Geldanlage eine breite Streuung des Betrages in Aktien verschiedener Branchen und in festverzinste Wertpapiere. Wichtig sei dabei vor allem das Gespräch mit einem Bankberater, denn der gebe Hinweise, welche Anlageform zum jeweiligen Kunden passt – je nach Risikobereitschaft. „Man sollte auf keinen Fall sein Geld – bis auf eine eiserne Reserve – auf dem Girokonto lassen, da die Zinsen zu gering sind“, betont Honrath.

Beim regelmäßigen Sparen sei bereits ein Betrag von monatlich 50 Euro sinnvoll. Der Leiter der Volksbank: „Dabei empfehle ich je nach Plan und Lebensalter entweder Fonds- oder Bausparen.“ Das Gute dabei: Die regelmäßigen Einzahlungen würden die Börsenschwankungen ausgleichen.

Claudia Stiller von der Deutschen Bank in Peine erklärt: „Klassische Spareinlagen werfen schon seit Jahren kaum Rendite ab und daran wird sich auch im neuen Jahr nichts ändern. Trotzdem kann es gute Gründe geben, in einem gewissen Umfang Spareinlagen zu halten, zum Beispiel als Festgeld. Etwa wenn ich weiß, dass ich die betreffende Summe schon in einem Jahr wieder für eine bestimmte Anschaffung benötigen werde.“ Ergänzend zu den Sparprodukten der Deutschen Bank biete man den Kunden Festgeldangebote auf einer eigenen Plattform an. „Zurzeit können unsere Kunden wählen aus fast 30 Festgeldangeboten mit Laufzeiten zwischen einem Monat und sieben Jahren von Banken aus mehreren europäischen Ländern“, so Stiller.

Iris Laduch von der Postbank betont: „Die Corona-Pandemie hat den Sparwillen der Deutschen nicht gebrochen – im Gegenteil. Wer es sich leisten kann, polstert seine finanziellen Rücklagen auf. Dies verschafft ein Gefühl der Sicherheit in ungewöhnlichen Zeiten.“ Während die Bundesbürger eifrig weiter sparen würden, zeigten sich dagegen deutliche Änderungen bei der Auswahl der Anlageprodukte.

„Heute geben 43 Prozent der Sparer an, dass ihr Geld in andere Anlageformen als noch vor der Krise fließt: Laut Umfrage parkt jeder Fünfte (20 Prozent) seine Ersparnisse verstärkt auf dem Girokonto, jeder Achte (13 Prozent) kauft mehr Aktien und Fondsanteile, ebenfalls jeder Achte spart vermehrt auf dem klassischen Sparkonto (zwölf Prozent) und jeder Zehnte auf dem Tagesgeldkonto“, erklärt Laduch.

„Generell ist Sparen weiterhin voll im Trend und wurde durch Corona besonders mit Blick auf das Wertpapier-Sparen nochmals beschleunigt. Es interessieren sich immer mehr Kunden hierfür und die Zahl der Wertpapier-Sparpläne hat deutlich zugenommen“, sagt Stefan Bommer von der Commerzbank in Peine.

