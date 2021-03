Corona-Kontrolle in Peine: Ordnungsamt verhängt empfindliche Geldbußen

Kreis Peine

Eine große Kontrollaktion von der Polizei und den Ordnungsämtern hat am Dienstag in den Supermärkten im Kreis Peine stattgefunden. Dabei hat man zahlreiche Corona-Verstöße festgestellt und geahndet. Es werden dafür empfindliche Geldbußen fällig.

Kreissprecher Fabian Laaß sagt: „Leider mussten unsere Mitarbeiter einige Bußgelder wegen Ordnungswidrigkeiten verhängen. Und es gab zahlreiche Verwarnungen, die hart an der Grenze waren. Eigentlich hätte man dafür auch die Bürger zur Kasse bitten können, aber wir wollten noch nicht so rigoros vorgehen.“ Laut PAZ-Informationen waren es vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht, die geahndet wurden. „Allgemein ist uns in und vor den Peiner Supermärkten aufgefallen, dass der Ton gegenüber den Polizisten und den Ordnungsamts-Kräften sehr rau war. Es gab sogar Beleidigungen. Wir würden uns wünschen, dass wir wieder zu einem höflichen Umgangston zurückfinden“, betont der Sprecher. Es gehe schließlich nicht darum, die Bürger zu ärgern, sondern die weitere Ausbreitung des Virus’ zu verhindern.

Die Polizei überprüfte die Läden Jawoll und Hol ab an der Woltorfer Straße in Peine. Quelle: PAZ

Zum Hintergrund der Aktion: „Viele Bürger beschweren sich über diejenigen, die sich noch immer nicht an die Covid-19-Regeln halten. Hierbei häufen sich die Hinweise auf Verstöße in und vor größeren Lebensmittelläden“, hatte Laaß schon vorher erklärt. Beispielsweise werde vermehrt berichtet, „dass Kunden im Supermarkt und auf den Parkplätzen keine Gesichtsmaske tragen und auch das Abstandsgebot nicht einhalten.“ Dieses werde zunehmend auch über einige Mitarbeiter in den Lebensmittelläden berichtet.

Laaß mahnt, dass auch in diesem Bereich die Regeln eingehalten werden müssten, um einer Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu entgehen. Deshalb hätten auch die umfangreiche Kontrollen im gesamten Landkreisgebiet durch die Polizei, den Landkreis, die Stadt sowie die kreisangehörigen Gemeinden stattgefunden. Am Mittwoch soll es ein Fazit der Aktion vom Kreis Peine und der Polizei mit genauen Daten geben.

Fehlende Mund-Nasen-Bedeckung: 150 Euro Strafe

Verstöße gegen die Coronaverordnung des Landes Niedersachsen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden teilweise mit erheblichen Geldbußen belegt. Für fehlende Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen, in denen sie vorgeschrieben ist, werden laut dem aktuellen Bußgeldkatalog 100 bis 150 Euro pro Person fällig und für die Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Abstandsregelungen oder des Abstandsgebotes 100 bis 400 Euro pro Person.

Zur Begründung für das hohe Bußgeld heißt es beim niedersächsischen Sozialministerium: Die Zahl der Neuinfektionen steige in Niedersachsen, ebenso wie in weiten Teilen des Bundesgebiets, wieder an. Diese besorgniserregende Entwicklung könne nur gestoppt werden, wenn sich die gesamte Gesellschaft an die notwendigen Auflagen halte. Und weiter: „Nach wie vor bittet die Landesregierung alle Niedersächsinnen und Niedersachsen um Einhaltung der Abstands-, Hygiene- und Mund/Nasen/Schutzregeln.“

Von Thomas Kröger