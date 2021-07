Kreis Peine

Die Volkshochschulen in Corona, mit Corona, nach Corona: „Es wird kein Vor-Corona mehr geben“, sagte Peines Erster Kreisrat Henning Heiß am Dienstag bei einem Austausch mit dem geschäftsführenden Vorstand des Landesverbands der Volkshochschulen Niedersachsens und der Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine. Man habe viel mitgenommen und gelernt, was positiv in der Zukunft weitergeführt werden könne. Thema des Praxisaustausches war die erfolgreiche Zusammenarbeit vom Kommunen und Volkshochschulen.

„Wir haben eine steile Lernkurve hinbekommen“, sagte die Peiner KVHS-Leiterin Stefanie Laurion mit Blick auf die Corona-Pandemie. Präsenz sei nur partiell möglich gewesen und vieles musste anders umgesetzt werden. Vorreiter seien die arbeitsmarktpolitischen Projekte gewesen, für die in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Landkreises digitale Lösungen geschaffen wurden. Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien dabei qualifiziert und in Arbeit vermittelt worden. Für das Coaching und Training wurde die VHS-Cloud genutzt, eine Plattform mit integriertem Videokonferenztool des Deutschen Volkshochschulverbandes.

„KVHS ist auch auf künftige Krisensituationen vorbereitet“

„Die KVHS ist nun auch auf künftige Krisensituationen vorbereitet, kann stabil von Präsenz zu Online wechseln, wird in Zukunft das Beste von beidem nutzen und entwickelt dafür hybride Formate“, betonte Peines Sozialdezernentin Professor Dr. Andrea Friedrich. Die gute Partnerschaft Kommune und Volkshochschule sei in diesem Prozess der Digitalisierung der arbeitsmarktpolitischen Projekte der Erfolgsfaktor gewesen. Der Prozess habe aber auch interessante Erkenntnisse gebracht, ergänzte Laurion. „Manches geht besser digital als in Präsenz, manche Teilnehmenden öffnen sich digital mehr und einige haben sich unabhängig vom Training und Coaching online getroffen, um sich auszutauschen und gegenseitig zu stärken.“ Die Digitalisierung müsse nun auch in den offenen Kursbereich übertragen werden – unabhängig von Corona. Damit soll die Teilhabe für viele Bürgerinnen und Bürger erreicht werden.

Um Teilhabe und Chancengleichheit geht es auch bei einer erfolgreichen Partnerschaft der KVHS Ammerland mit dem dortigen Landkreis. Winfried Krüger stellte das Projekt „Kola“ vor (Koordinierte Lernförderung im Ammerland im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets). Es verbindet Lernförderung für Kinder und Jugendliche mit sozialpädagogischer Begleitung. Die Lehrkräfte und Sozialpädagogen gehen dabei in die Schulen, die Koordination hat das dortige kommunale Jobcenter. „Wir erreichen alle, die es zu erreichen gilt“, sagte Krüger. In Peine gebe es das Projekt „Schule am Nachmittag erleben“, berichtete Laurion. Hier stehe die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus durch Bewegungs-, Kultur- und Gesundheitsangebote.

„Die Volkshochschulen sind der geborene Bildungspartner“

Die VHS-Cloud existiere bereits seit 2018, erklärte Berbel Unruh, Direktorin des Landesverbandes. Seit Corona seien die Nutzerzahlen stark gestiegen. Mit Blick auf die Teilhabe müssten Angebote erhöht und Hemmschwellen gesenkt werden. „Vieles ist auf dem Weg, aber es gibt noch viele offene Fragen. Die Volkshochschulen sind der geborene Bildungspartner, um diese Lücken zu schließen“, ist Unruh überzeugt.

„Der digitale Wandel betrifft alle Bildungsbereiche und ist nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen zu meistern“, bündelt Petra Emmerich-Kopatsch, Landtagsvizepräsidentin und VHS-Landesverbandsvorsitzende, die Forderung der Volkshochschulen.

Von Jan Tiemann