Corona: Inzidenzwert für Peine bleibt niedrig

Peine

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 1,5 für den Landkreis Peine. Am Freitag hatte er bei 0,7 gelegen, dann kam eine Neuerkrankung hinzu. In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut der offiziellen Daten zwei Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Peine ist einer von 13 Landkreisen in Niedersachsen, in den die Inzidenz unter 2 liegt.

Inzidenzzahl sinkt landesweit

Landesweit ist die Zahl bestätigter Corona-Neuansteckungen bis Samstag rückläufig. Nach den aktuellen Daten des RKI sank die Sieben-Tage-Inzidenz in allen niedersächsischen Kommunen im Schnitt von 5,8 am Vortag auf zuletzt 5,2. Auch die absolute Summe der zusätzlichen Infektionen nahm noch einmal ab – von 83 am Freitag auf noch 52 laut jüngstem Stand am Samstag. Zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt starben bisher in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger 5726 Menschen.

Zwei Landkreise „coronafrei“

Sämtliche Kreise und Städte hielten bis Samstag ein Inzidenzniveau von unter 20. Der Landkreis Holzminden hatte statistisch mit 19,9 Fällen noch die vergleichsweise meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner über eine Woche. Es folgten Delmenhorst (16,8), der Kreis Diepholz (13,4), die Grafschaft Bentheim (12,4) und der Kreis Stade (10,8). Alle anderen Kommunen lagen unter 10. Für die Kreise Goslar und Lüchow-Dannenberg gab das RKI inzwischen einen Wert von Null an.

Von der Redaktion