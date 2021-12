Corona: Inzidenz steigt im Kreis Peine wieder deutlich an

Kreis Peine

Nachdem das Gesundheitsamt am Mittwoch 70 neue Corona-Fälle im Kreis Peine gemeldet hatte, ist die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag von 112,6 auf 136,2 gestiegen, innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 185 Neuinfektionen gemeldet. Auch landesweit ist der Wert mit 144,8 deutlich höher als am Vortag (128,2).

Ebenfalls angestiegen ist in Niedersachsen die Hospitalisierung: Betrug diese am Mittwoch 4,2, liegt sie am Donnerstag bei 4,4. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern ist von 8,9 auf 9,1 Prozent gestiegen. Im Klinikum Peine befindet sich derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation.

Den höchsten Inzidenzwert landesweit hat derzeit der Landkreis Verden mit 345,3. Über der 200er-Marke liegen der Kreis Osterholz (298,3), der Kreis Harburg (223,8), der Kreis Diepholz (207,7), die kreisfreie Stadt Delmenhorst (202,6). Am niedrigsten ist der Wert mit 40,1 im Landkreis Wittmund.

Von der Redaktion