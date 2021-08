Corona-Inzidenz steigt im Kreis Peine auf 32,6

Kreis Peine

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Peine nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) angestiegen: Lag der Wert am Dienstag noch bei 28,2, so kletterte er am Mittwoch auf 32,6. Auch landesweit ist die Inzidenz mit 29,0 höher als am Vortag (26,0).

269 737 bestätigte Corona-Fälle gibt es in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie. Die höchste Inzidenz hat landesweit Wolfsburg mit 57,9 – womit der Wert im Vergleich zum Dienstag (69,1) allerdings deutlich gesunken ist. Dahinter folgen Verden (54,0) und die Region Hannover (44,9).

Bundesweit liegt die durchschnittliche Inzidenz bei 40,8. Am höchsten ist der Wert in Flensburg mit 116,5, gefolgt von Berlin-Neukölln (111,5) und Wuppertal (108,7). Auch Bonn liegt mit 104,6 derzeit über der 100er-Marke.

Das gilt in Peine ab einer Inzidenz von 35

Der Kreis Peine hingegen nähert sich der 35er-Marke. Sollte die Inzidenz an drei Werktagen in Folge über diesem Wert liegen, treten neue Beschränkungen in Kraft. Dann sind etwa Treffen nur noch mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt, Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte oder Genesene zählen nicht mit. Auch sind Treffen von zehn Kindern bis 14 Jahre aus verschiedenen Haushalten mit Erwachsenen aus einem Haushalt erlaubt.

Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen sind ohne beschränkte Teilnehmerzahl bei genügend Abstand möglich. Allerdings gilt eine Maskenpflicht, bis Platz genommen wurde.

Im Gastronomie-Innenbereich gilt ab einer Inzidenz von 35 eine Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Draußen sind auch geschlossene private Feiern mit bis zu 50 Personen möglich. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen.

Der Besuch von Theatern, Kinos und Konzerten ist unter Einhaltung der Maskenpflicht und fester Sitzordnung möglich, Ungeimpfte müssen auch hier einen negativen Test vorlegen. Körpernahe Dienstleistungen wie etwa der Friseurbesuch bleiben erlaubt, vorgeschrieben ist die Maskenpflicht sowie ein negativer Testnachweis für Ungeimpfte.

Von der Redaktion