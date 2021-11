Nach einem leichten Rückgang am Vortag hat das RKI am Samstag erneut einen Anstieg des Inzidenzwerts im Kreisgebiet gemeldet. Damit liegt Peine ungefähr beim aktuell hohen niedersächsischen Durchschnitt.

In einem Labor hält eine Fachkraft SARS-CoV-2-Proben in den Händen. Im Kreis Peine ist die Inzidenz am Samstag angestiegen und liegt knapp unter dem landesweiten Durchschnitt. Quelle: Waltraud Grubitzsch (dpa)