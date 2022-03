Kreis Peine

Nachdem sich die Inzidenz im Kreis Peine in den vergangenen Tagen zwischen 1300 und 1400 bewegt hat, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch einen starken Anstieg des Werts von 1361,1 auf 1556,9. Das Peiner Gesundheitsamt hatte am Vortag 577 neue Corona-Fälle gemeldet.

Damit liegt der Landkreis deutlich über dem Inzidenz-Durchschnitt in Niedersachsen, der am Mittwoch mit 1209,4 angegeben wurde. Am höchsten waren die Werte im Kreis Grafschaft Bentheim (2710,8), Kreis Wittmund (1835,0) und im Kreis Emsland (1664,8). Peine folgte an sechsthöchster Stelle.

Nach Angaben des Intensivregisters wird derzeit im Peiner Klinikum ein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch und unter künstlicher Beatmung behandelt. In niedersächsischen Krankenhäusern stieg die Hospitalisierung am Mittwoch leicht von 11,0 auf 11,2. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten war mit 5,4 Prozent so hoch wie am Vortag.

