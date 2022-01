Sie hat abgenommen, bleibt aber deutlich über der 350er-Marke: Die Corona-Inzidenz im Kreis Peine lag am Montag bei 379,8. Am Vortag hatte sie nach Angaben des Robert-koch-Instituts noch bei 389,4 gelegen. Im Klinikum an der Virchowstraße wird laut Intensivregister derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt.