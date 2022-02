Corona-Inzidenz im Kreis Peine sinkt auf 1367,7

Kreis Peine

Deutlich gesunken ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Peine. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstag mit 1367,7 an (Vortag 1413,4 ) – das bedeutet aber immer noch Platz elf in Niedersachsen und einen deutlich höheren Wert als der Landesdurchschnitt. Auch landesweit ist die Corona-Inzidenz zurückgegangen, der Niedersachsen-Wert liegt nun bei 1182,7  (Vortag 1191,9).

Zur Erklärung: Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen dazugekommen sind – berechnet auf 100 000 Einwohner. Bei einem Inzidenz-Wert von 40 kann man also sagen: 40 von 100 000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert.

Am kritischsten im Bundesland ist das Infektionsgeschehen weiterhin in Peines Nachbarkommune Celle, die als einzige noch die 2000er-Marke reißt (2021,3). Dahinter folgen die Stadt Salzgitter (1844,7), die Stadt Wolfsburg (1627,9) und die Grafschaft Bentheim (1596,2). Vergleichsweise hoch sind die Inzidenzen zwar weiterhin überall in Niedersachsen, doch die niedrigsten Werte gibt es derzeit im Landkreis Göttingen (546,8) im Landkreis Wittmund (693,6) sowie im Landkreis Vechta (695,9).

Gleichbleibend ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Corona-Lage im Land. Die Krankenhäuser haben in den vergangenen sieben Tagen nicht viele neue Covid-19-Patienten aufgenommen, die Hospitalisierungsrate bleibt unverändert bei 11,1 – das ist aber weiterhin Warnstufe Rot. Noch in der gelben Warnstufe liegt die Intensivbetten-Kapazität. Der Indikator hier liegt weiter bei 5,4.Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße muss derzeit laut Divi-Intensivregister des RKI kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

Von Thomas Kröger