Kreis Peine

Die Corona-Lage scheint sich ein wenig zu entspannen: Am Freitag ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Peine nach Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder deutlicher um 97,9 auf 1170,5 gesunken, am Vortag lag sie noch bei 1268,4. Im Peiner Klinikum wird nach Informationen des Intensivregisters derzeit ein Patient wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt und muss beatmet werden.

251 neue Corona-Fälle gemeldet

Bei den Neuerkrankungen scheint sich die Situation ebenfalls zu beruhigen. Am Freitag sind im Landkreis Peine 251 neue Fälle gemeldet worden eine Woche zuvor waren es 370. Insgesamt gibt es 16 973 bestätigte Corona-Fälle. 3181 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 55 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen. Es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen, somit sind 122 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Der Leitindikator der Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist am Freitag gesunken, und zwar von 11 auf 10,7. Der Anteil Covid-19-Erkrankter an der Intensivbettenkapazität ist dagegen von 5,5 auf 5,8 Prozent gestiegen. Die landesweite Inzidenz in Niedersachsen sank leicht von 1130 auf 1122.

So sieht die Corona-Lage in den Nachbarkommunen aus: Der Landkreis Gifhorn verzeichnet eine Inzidenz von 1579,3, dann folgen Salzgitter (1448,0), die Region Hannover (1413,6), Wolfsburg (1381,6), der Landkreis Hildesheim (1140,6) und Braunschweig (1116,4).

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 914 434 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 89 799 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 18 595. Als genesen gelten 681 300 Menschen (+15 000), aktuell erkrankt sind rund 225 800 Personen, etwa 3000 mehr als am Vortag. Insgesamt 7312 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, 12 mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann