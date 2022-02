Die Corona-Inzidenz im Kreis Peine ist am Dienstag nur leicht um 2,2 auf 1.148,4 gesunken. Am Montag war ein neuer Todesfall zu beklagen. Es handelte sich nach Landkreis-Angaben um eine 91-jährige ungeimpfte Frau aus einem Seniorenheim. Am Dienstag kamen zwei weitere Todesfälle dazu.