Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Donnerstag im Kreis Peine 142,4. Sie ist damit etwas gesunken. 36 neue Corona-Fälle wurden vermeldet, jeweils einer davon in einer Lengeder Kita und in den BBS Peine.