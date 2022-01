Peine

Während der niedersächsische Corona-Inzidenzwert inzwischen bei 308,6 liegt, hat sich der Wert für den Kreis Peine von Sonntag auf Montag nicht verändert. Er stagniert bei 254,7.

Veränderungen gibt es bei den entscheidenden Warnindikatoren für Niedersachsen: Die Hospitalisierungsrate, ist von 4,5 auf 4,6 gestiegen. Ebenso die Intensivbettenbelegung mit Covid-19-Patienten. Sie stieg von 6,8 auf 6,9.

In Peines Nachbarschaft hat die Stadt Salzgitter die höchste Inzidenz mit 372,6, gefolgt von Braunschweig mit 336,7. Die Region Hannover liegt bei 285,4, der Landkreis Gifhorn bei 282,7 und die Stadt Wolfsburg bei 277,0. Der Landkreis Hildesheim hat eine vergleichsweise niedrige Inzidenz von 210,9.

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben auf 472 821 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 24 697 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 1552. Insgesamt 6917 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Als genesen gelten 427 900 Menschen (+2000), aktuell erkrankt sind rund 38 000 Personen, etwa 500 weniger als am Vortag.

Von der Redaktion