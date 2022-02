Corona-Infizierte und Kontaktpersonen in Peine müssen sich selbst melden

Peine

Corona-Infizierte und Kontaktpersonen müssen sich ab sofort selbst beim Landkreis Peine melden, weil das Gesundheitsamt aufgrund der dynamischen Infektionslage überlastet ist. Darauf hat Behördensprecher Fabian Laaß am Wochenende noch einmal hingewiesen. In dieser Woche habe der Landkreis auf eine rein digitale Bearbeitung der Meldungen umgestellt. Telefonisch kontaktiert würden nur noch Personen ohne digitale Zugänge oder ohne ausreichende Sprachkenntnisse.

Alle positiv auf das Coronavirus getesteten Personen sollen sich per E-Mail an das as Gesundheitsamt wenden: coronapositiv@landkreis-peine.de. Für Infizierte gibt es zudem ein Meldeformular auf der Homepage des Landkreises Peine.

Auch Kontaktpersonen sollen sich melden

Enge Kontaktpersonen sollen sich ebenfalls per E-Mail coronakontakt@landkreis-peine.de melden und dabei ihre persönlichen Daten angeben, einschließlich Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und gegebenenfalls eine E-Mail-Adresse mit, falls die Absende-Mail-Adresse im Bedarfsfall nicht verwendet werden soll.

Bei den engen Kontaktpersonen erfolgt nur noch in Ausnahmefällen eine Kontaktaufnahme. Ansonsten wird diese komplett eingestellt“, erklärt Laaß. Der Landkreis Peine weist vor diesem Hintergrund erneut darauf hin, dass alle positiv auf das Coronavirus getesteten Personen und Kontaktpersonen verpflichtet sind, sich selbstständig abzusondern. So wird es vom Gesetzgeber inzwischen vorgeschrieben.

Darüber hinaus sind positiv Getestete aufgefordert, ihre Kontaktpersonen selbstständig zu informieren. „Auch dies ist gesetzlich bereits vorgeschrieben, wird jedoch jetzt angesichts der rasant steigenden Fallzahlen noch einmal wichtiger“, erläutert der Kreissprecher. Eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt sei dafür nicht erforderlich.

Das sind enge Kontaktpersonen

Was muss passiert sein, dass man als Kontaktperson zu einem bestätigten Corona-Fall gilt? Der Landkreis erklärt es so:

1. Aufenthalt im Nahfeld des Infizierten in einer Distanz von weniger als 1,50 Uhr und länger als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz durch Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske.

2. Gespräch mit dem Infizierten mit Blickkontakt in einer Distanz von unter 1,5 Meter, unabhängig von der Gesprächsdauer (ohne adäquaten Schutz) oder direkten Kontakt, mit sogenanntem respiratorischem Sekret.

3. Aufenthalt von Kontaktperson und Infiziertem im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole, unabhängig vom Abstand für länger als zehn Minuten, auch wenn durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske getragen wurde.

Abzugrenzen von diesen Situationen sei das Tragen von FFP2-Masken im Gesundheitswesen durch geschultes medizinisches Personal.

Diese Personen müssen nicht in Quarantäne

Diese Ausnahmen von der Quarantäne gibt es:

1. Personen mit einer Auffrischimpfung (Boosterimpfung). Dazu sind insgesamt drei Impfungen erforderlich, auch bei jeglicher Kombination mit Johnson & Johnson.

2. Geimpfte Genesene. Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben.

3. Personen mit einer zweimaligen Impfung, ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag nach der Impfung, gilt auch für Johnson & Johnson

4. Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests

Eine einmalige Impfung mit Johnson & Johnson begründet keine Ausnahme von der Quarantäne.

Von der Redaktion